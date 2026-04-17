ทึ่งในไหวพริบ ด.ช.5 ขวบกลายเป็นฮีโร่ของย่า หลังถูกสังกะสีบาดจนเลือดไหลไม่หยุด ทำแผล ใช้ผ้าอนามัยห้ามเลือด หมอยังประหลาดใจหลังเห็นแผลที่ถูกทำอย่างถูกวิธี มอบเกียรติบัตรเป็นกำลังใจ เผยชีวิตกำพร้าพ่อ แม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วย
วันที่ 17 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์แห่ชื่นชม “น้องนะโม” เด็กชายวัย 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 หลังใช้ไหวพริบและสติช่วยปฐมพยาบาลคุณย่าที่ถูกสังกะสีบาดจนเลือดไหลไม่หยุด ด้วยการใช้ผ้าอนามัยปิดแผล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจของโรงพยาบาลบางปะหัน ระบุว่า ด.ช.ธีระพงค์ พุ่มดอกไม้ หรือน้องนะโม อายุ 5 ขวบ ได้รับเกียรติบัตร “หนูน้อยนักปฐมพยาบาล” จากความกล้าหาญและการตัดสินใจที่ถูกต้องในการช่วยเหลือ นางพเยาว์ ใจดี อายุ 58 ปี ผู้เป็นย่า ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ตานิม อ.บางปะหัน หลังถูกสังกะสีบาดที่ขาซ้ายจนเลือดไหลจำนวนมาก
จากการสอบถามทราบว่า ขณะเกิดเหตุภายในบ้านมีเพียงน้องนะโมและคุณย่าเท่านั้น ไม่มีผู้ใหญ่อื่นอยู่ด้วย เด็กชายวัย 5 ขวบตั้งสติ รีบใช้น้ำล้างแผลเบื้องต้น ก่อนวิ่งไปหยิบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมาทำแผล ใช้สำลีกดห้ามเลือด และตัดสินใจนำผ้าอนามัยแบบบางมาใช้ปิดทับแผล เนื่องจากมีคุณสมบัติซับเลือดได้ดี
ภายหลังถูกนำส่งโรงพยาบาลบางปะหัน แพทย์และพยาบาลต่างประหลาดใจ เมื่อพบว่าบาดแผลถูกปิดด้วยผ้าอนามัยอย่างถูกวิธี จึงสอบถามจนทราบว่าเป็นฝีมือของน้องนะโม
ด้าน พญ.วิภาวี เกตุวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน เปิดเผยว่า การปฐมพยาบาลของน้องนะโมถือว่าถูกต้องตามหลักเบื้องต้น ทั้งการล้างแผล กดห้ามเลือด และเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถซับเลือดได้ดี แม้อายุเพียง 5 ขวบ แต่มีสติและการตัดสินใจที่น่าชื่นชม จึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านของน้องนะโม พบว่าครอบครัวอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยคุณย่าเล่าว่า วันเกิดเหตุกำลังขนสังกะสีขึ้นรถเพื่อนำไปขาย แต่พลาดถูกบาดจนเลือดไหลมาก ไม่คาดคิดว่าหลานชายจะสามารถช่วยเหลือได้ถึงขั้นนี้ เนื่องจากอยู่กันเพียงลำพัง
ทั้งนี้ ครอบครัวของน้องนะโมมีฐานะค่อนข้างลำบาก โดยเด็กชายสูญเสียบิดาจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ และมารดาไม่ได้อยู่ด้วย ปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่ย่า โดยมีญาติช่วยดูแล
ภายหลังทราบเรื่อง นายชัชชัย กิตติชัย หรือ “ชัช ตลาดไท” นักธุรกิจและจิตอาสาในพื้นที่ ได้เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กไทยที่มีไหวพริบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถนำความรู้เบื้องต้นมาใช้ช่วยชีวิตผู้อื่นได้อย่างน่าชื่นชม