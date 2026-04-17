เรื่องเริ่มซับซ้อนแล้ว! เหตุการณ์บานปลาย เจ้าของร้านตัดผมใช้สากตีหัวหนุ่มสิ้นใจ เพื่อนคนตายฮือล้อมร้าน มั่นใจถูกจัดฉาก ปมหญิงสาว ยันมีคลิปเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
วันที่ 17 เม.ย.69 จากกรณี นายจีราวัฒน์ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านตัดผม ใช้สากกะเบือกระหน่ำตีหัว นายฐิติ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิตภายในร้านพร้อมกับมีดปลายแหลมในมือ ซึ่ง นายจีราวัฒน์ อ้างว่า ถูก นายฐิติ เข้ามาขอยืมเงิน 2 หมื่นบาท พร้อมกับควักมีดออกมาข่มขู่ ก่อนจะเกิดการต่อสู้กันทำให้ นายจีราวัฒน์ คว้าสากมาตี นายฐิติ เพื่อป้องกันตัวเองจนเสียชีวิต อ่านข่าว ลูกค้าหนุ่มยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ ชักมีดขู่ เจ้าของร้านตัดผมฮึดสู้ คว้าสากกะเบือตีหัวสิ้นใจคาที่
ล่าสุด ปรากฏว่าในระหว่างที่รอแพทย์จากสถาบันนิติเวชศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ได้มีญาติและเพื่อนของผู้ตายนับร้อยคน เข้ามาล้อมที่เกิดเหตุไว้ เพราะไม่เชื่อว่าผู้ตายจะพกมีดเข้าไปในร้านเพื่อขอเงินจาก นายจีราวัฒน์ ตามที่กล่าวอ้าง โดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน นายฐิติ ถูกวางแผนลวงมาฆ่าแล้วจัดฉากยัดมีดใส่มือ ซึ่งกลุ่มเพื่อนของผู้ตายแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด ตะโกนด่าและพยายามจะบุกเข้าไปในร้าน เพื่อประชาทัณฑ์ นายจีราวัฒน์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ป้องกันไว้
นายเขต เพื่อนสนิทของผู้ตาย กล่าวว่า เพื่อนตนได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงชื่อเกด ซึ่งเคยคบหากัน ว่าให้มาเอาโทรศัพท์คือ โดยฝากไว้ที่ร้านนี้ ตนก็เอะใจว่าทำไมต้องไปที่นั่นด้วย กระทั่งมาเกิดเหตุขึ้น ตนจึงรู้เลยว่าเป็นการวางแผนหลอกเพื่อนตนไปฆ่าแล้วจัดฉาก เพราะไม่มีทางที่เพื่อนจะพกมีดไปแบบนี้ ยิ่งเรื่องยืมเงินยิ่งเป็นไปไม่ได้ เป็นการกล่าวอ้างมากกว่า เพราะตัวเจ้าของร้านก็แสบ คบหากับผู้หญิงหลายคน หนึ่งในนั้นคือผู้หญิงที่ชื่อเกด
นายเขต กล่าวอีกว่า เพื่อนตนเพิ่งจะมีปัญหากับเจ้าของร้านตัดผม เพราะผู้หญิงชื่อเกด ที่เจ้าของร้านตัดผมแอบมาคบซ้อนกับเพื่อนตน ซึ่งประเด็นมีเพียงเรื่องนี้เรืองเดียว อยากจะถามว่าเอามีดไปยัดใส่มือเพื่อนตนทำไม เพราะเพื่อนๆ ในกลุ่มได้คลิปเสียงเหตุการณ์ขณะเพื่อนโดนทำร้าย และร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะเสียชีวิตด้วย
ต่อมาเวลา 20.00 น. พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้เดินทางมาเจรจากับกลุ่มเพื่อนผู้ตายที่ยังคงปิดล้อมร้านไว้ โดยยืนยันว่า ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม อย่าใช้อารมณ์ อยากให้ทุกคนเข้าใจ ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย ตำรวจจะพยายามคดีอย่างตรงไปตรงมา ให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด หากฝั่งผู้ตายมีหลักฐานอะไรสามารถนำเอามาให้ตำรวจได้ จะทำความจริงให้ปรากฏ ฟเพียงแต่ต้องรอเวลาทำงานตรวจสอบให้ละเอียดเสียก่อน
กระทั่งเวลา 21.00 น. ตำรวจจึงใช้รถควบคุมผู้ต้องหาถอยหลังเข้าไปจอดเทียบกับประตูหน้าร้านนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่ สภ.ปากเกร็ด ท่ามกลางเพื่อนและญาติพี่น้องของผู้ตายต่างไม่พอใจกรูเข้าขวางรถ แต่กลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนอยู่ต่อเนื่อง จนทำให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และรถยนต์ของอาสาได้รับความเสียหายกระจกแตก