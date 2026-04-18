ช่วยครูด้วย เกษียณแล้วไม่มีเงิน บางคนต้องอยู่วัด วอนขอความเห็นใจ ช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สิน เดือดร้อนหนัก ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ถูกยึดทรัพย์ ล้มละลาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 (สพป.เลยเขต 2) อ.วังสะพุง จ.เลย สมาชิกสมาพันธ์ข้าราชการบํานาญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 50 คน นำโดยนายสวัสดิ์ พรมโสภณ ประธานสมาพันธ์ฯ และนายอนุพงษ์ ปริบาล ประธานอนุกรรมการสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญจังหวัดเลย เดินทางมายื่นเรื่องต่อผู้อำนวยการ สพป.เลยเขต 2 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่เกษียณอายุราชการในพื้นที่ จ.เลย
โดยมีนางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ และนายจันทร์ลอย สุรภีร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยครูเกษียณสมาชิกสมาพันธ์ฯ จากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานที่เดินทางมาด้วย พร้อมกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จแล้ว ให้ผู้บริหาร สพป.เลยเขต 2ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางมาปรับใช้แก้ปัญหาด้วย
นายสวัสดิ์ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อขอให้ทางผู้บริหารสพป.เลย เขต 2 ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ข้าราชการบํานาญ เพื่อให้ข้าราชการบํานาญมีหนี้สินลดลง และมีเงินเหลือไว้ใช้ในการดํารงชีพ เพราะปัจจุบันข้าราชการบํานาญมีเงินเดือนน้อย แต่หนี้สินยังคงเดิม เงินเดือนแทบไม่พอใช้หนี้ ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ถูกธนาคารฟ้องยึดทรัพย์และล้มละลาย บางคนไม่มีที่จะอยู่ ต้องไปอาศัยวัด บางคนหมดหนทางแก้ปัญหาจนต้องฆ่าตัวตาย
ทางสมาพันธ์ฯ มีแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเสนอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการหักเงินเดือนเงินบํานาญของข้าราชการบํานาญเพื่อชําระหนี้ ตามลําดับ 6 ข้อคือ
1.ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 2.สวัสดิการภายในส่วนราชการ (ชพค., ชพส.) 3.หักเงินตามคําพิพากษาของศาล 4.หนี้สหกรณ์โดยหักเต็มจํานวนตามที่สหกรณ์แจ้งมา 5.หนี้สถาบันการเงินอื่นที่มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาค้ำประกัน เช่น เงินกู้ ชพค.จากธนาคารออมสิน และ 6.หนี้บําเหน็จค้ำประกันและขอให้เขตพื้นที่การศึกษาหักเงินชําระหนี้ให้กับข้าราชการบํานาญ โดยให้เหลือเงินเดือนสุทธิไม่ น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 6,000 บาท เพื่อใช้ในการยังชีพ
หากข้าราชการบํานาญคนใด ต้องการให้เขตพื้นที่การศึกษาหักเงินชําระหนี้เกินกว่าร้อยละ 70 ให้ไปทําบันทึกความยินยอมกับเขตฯตามความต้องการของตน เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งขอให้เขตพื้นที่การศึกษาในฐานะที่เป็นศูนย์แก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการบํานาญที่ไปร้องขอโดยเร็ว และช่วยอํานวยความสะดวกให้ทุกอย่างที่ ถูกต้องตามกฎหมายแก่ข้าราชการบํานาญโดยเร็ว
นายสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า จากข้อเรียกร้องนี้ ทางสมาพันธ์ข้าราชการบํานาญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และในการช่วยเหลือดังกล่าวทางสมาพันธ์ฯ จะได้นําเรียน และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในวันที่ 21 เม.ย.2569 นี้
นายอนุพงษ์ ปริบาล ประธานอนุกรรมการสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญจังหวัดเลย กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกัน สมาชิกสมาพันธ์ข้าราชการบํานาญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องเดียวกันนี้ต่อผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 ซึ่งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีอยู่ 140 คน ทั้ง 3 เขต บางส่วนย้ายรายชื่อไปอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอื่น เพื่อแก้ปัญหาเอง ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง บางคนต้องถูกยึดทรัพย์ จากการไปค้ำประกันคนอื่น สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ทั้งๆที่เคยทำงานรับใช้ประเทศชาติมายาวนาน
นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 กล่าวว่า ในการประชุมของคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ของ สพป.เลย เขต 2 ได้มีการเสนอแนวทางช่วยเหลือคณะครูที่มีปัญหาหนี้สิน โดยมีมติให้ข้าราชการบำนาญที่ประสงค์จัดทำหนังสือแจ้งให้หักชำระหนี้ทั้งหมด เพื่อให้เหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 30% นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณากรณีที่มีการฟ้องร้องหรือถูกยึดทรัพย์ โดยขณะนี้มีผู้ยื่นความประสงค์ประมาณ 20 ราย ซึ่งกลุ่มที่มีความเดือดร้อนจริงๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพหรือถูกฟ้องร้อง ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางประมาณ 8 รายที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม