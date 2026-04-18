สังเวยศพแรก วันไหลนาเกลือ จยย.พุ่งชนสองแถวพังยับ เสียชีวิตคาสามแยกไฟแดง คนขับสองแถวเผยจยย.พุ่งมาด้วยความเร็วก่อนที่จะชนเข้าอย่างจัง
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 18 เม.ย.2569 ร.ต.อ.มะโนช ทิพย์เวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถโดยสารประจำทาง มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบาด เหตุเกิดบริเวณแยกไฟแดงปั๊มชาญ ใกล้กับทางเข้าวัดสว่างฟ้า นาเกลือ ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุ กลางสามแยกไฟแดง พบผู้เสียชีวิตนอนอยู่กลางถนน ทราบชื่อคือนายจิรันธนิน อายุ 34 ปี สภาพแขนขาหัก นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ทราบชื่อว่า นางสาวนิศารัตน์ อายุ 32 ปี ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
ตรวนสอบพบจักรยานยนต์ ฮอนด้า คลิก สีขาว ทะเบียน 1 กถ 282 ชัยภูมิ สภาพล้มคว่ำอยู่ข้างถนนพังเสียหายรถยนต์ ข้ามมาอีกฝั่งฟากถนน พบรถโดยสารประจำทางสายนาเกลือ – สัตหีบ (สองแถว) ยี่ห้อ อีซูซุ ดีแม็ก สีขาว หมายเลขทะเบียน 10-3299 ชลบุรี สภาพด้านท้ายข้างขวาพังเสียหายยับเยิน
สอบสวนนายเมืองแมน อายุ 58 ปี คนขับรถสองแถว ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุเพิ่งขับรถออกจากคิวเพื่อไปรับผู้โดยสารตามเส้นทางของตัวเอง ระหว่างออกจากแยกไฟแดง และ ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงสัญญาณไฟเขียว พอออกมาถึงกลางแยก รถจักรยานยนต์มากัน 2 คน ขี่มาทางตรง จากทางด้านเมืองพัทยามุ่งหน้าไปอำเภอศรีราชา โดยขี่ด้วยความเร็ว ก่อนจะพุ่งชนเข้าด้านซ้ายกระบะของตนอย่างจัง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้นตำรวจได้ลงบันทึกและสอบปากคำพยานเห็นเหตุการณ์อย่างละเอียด พร้อมทั้งประสานขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติอุบัติเหตุในครั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ออกโรงเตือนว่าในวันนี้เป็นวันเทศกาลวันไหลนาเกลือ ขอให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากจะมีผู้คนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก