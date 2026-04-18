ป้าหนุ่ม 26 เหยื่อ เจ้าของร้านตัดผม สุดโหด ใช้สากตีหัวเสียชีวิต ลั่นชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต ขอให้คนก่อเหตุได้รับโทษประหาร ถึงจะยุติธรรม

นนทบุรี : เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2569 ที่วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี น.ส.พรสวรรค์ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ผู้เป็นป้า พร้อมด้วย นายนพพร (สงวนนามสกุล) อายุ 74 ปี ผู้เป็นตา ของ นายฐิติ หรือ ตี๋ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากการถูก นายจีราวัฒน์ หรือ เอก (สงวนนามสกุล)อายุ 58 ปี เจ้าของร้านตัดผม ฆาตกรรมด้วยการใช้สากกะเบือไม้ทุบศีรษะจนเสียชีวิต ก่อนจัดฉากยัดมีดใส่มือผู้ตายแล้วอ้างว่าเป็นการต่อสู้ป้องกันนั้น ตามที่ข่าวได้นำเสนอไปแล้วนั้น

โดยญาติเดินทางมาเตรียมจัดพิธีสวดอภิธรรมศพให้กับผู้เสียชีวิตที่วัดแห่งนี้ ในระหว่างรอรับร่างผู้เสียชีวิตออกจากสถาบันนิติเวชศาสตร์

น.ส.พรสวรรค์ และ นายนพพร เปิดเผยว่า หลานชายพ้นทหารมาประมาณเดือน พ.ย.68 ตนมาทราบว่าหลังจากพ้นทหารมาแล้วหลานชายได้คบกับผู้หญิงชื่อเกด ซึ่งเป็นสาวลาว เพราะตนเห็นหลานโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กเวลาเขาไปไหนด้วยกัน แต่ว่าหลานชายตนคบกับผู้หญิงชื่อเกดได้ไม่นาน ก็เลิกกันไป

โดยเหตุที่เกิดเมื่อวานนี้ (17 เม.ย.) ตนไม่รู้ว่าสาเหตุว่ามาจากการหึงหวงผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า ก่อนหน้าตนไม่ได้ถามหลาน เนื่องจาก หลังเดือนมี.ค. ตนจะเห็นหลานโพสต์ว่าอยู่กับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น เพราะหลานไม่ได้อยู่กับครอบครัว

ส่วนเรื่องเงินที่เป็นประเด็นข่าว ตนยืนยันว่าหลานชายไม่มีการไปยืมเงินใคร เพราะถ้าเขาไม่มีจะโทรมาหาป้ากับตา มาขอเงินไปใช้ ครั้งสุดท้ายก็มาขอยืมตา 2,000 บาท ตาบอกว่าเอาไปใช้ก่อนไม่ต้องคืน

ด้วยบุคลิกหลานตนเคยเตือนบ่อยครั้งว่าอย่าไปมองหน้าใคร ซึ่งหลานชายก็รับปากบอกว่าเดินไปไหนก็ก้มหน้าตลอด ซึ่งปกติหลานจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น ไม่มีเรื่องยาเสพติด เขาขอไว้เรื่องน้ำกระท่อมอย่างเดียวเท่านั้น

ส่วนเมื่อคืนหลังเกิดเหตุแม่ของผู้เสียชีวิตโทรมาหา บอกว่าหลานถูกแทงเสียชีวิต ตนยังงง เพราะเห็นหลานออนเฟซบุ๊กตอน 14.00 น. ทางครอบครัวมารู้เรื่องตอน 20.00 น. หลังจากได้ฟังเสียงในคลิปหลานขอความช่วยเหลือ ร้องเหมือนโดนน้ำร้อนลวก เสียงทรมาน

คนก่อเหตุโหดมาก ถ้าหลานตนติดยาช็อกเสียชีวิตตนก็ยังทำใจได้ว่าเขาทำตัวเอง แต่นี่เขาถูกคนอื่นกระทำ สงสารหลาน ส่วนที่เขาอ้างว่าป้องกันตัว การกระทำแบบนี้ไม่ใช่ป้องกันตัว ถ้าคนป้องกันตัวจะไม่ทำจนถึงตาย และถ้าคนติดยาถือมีดเข้าไปขอเงินคุณต้องทำเขาตรงที่ด้านหน้าไหม จะพาเขาเข้าไปข้างในทำไม

ถ้าหลานตนล้มไปทับมีดก็ไม่ถึงตาย นี่เขาตั้งใจทำที่สมอง คนทำก็บอกเองว่าเอาไม้ตีที่หัว เขาตั้งใจทำมาก วางแผนมา เพื่อนหลานก็บอกว่าผู้ก่อเหตุสั่งเด็กที่ไปตัดผมให้ไปตามหลานตนมา แสดงว่าเขาตั้งใจ ต้องรอให้เป็นหน้าที่ตำรวจว่าจะสรุปยังไง เรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ

ตนขอให้คนก่อเหตุได้รับโทษประหารชีวิต เพราะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต ทั้ง 3 คน ถึงจะยุติธรรม ส่วนฝ่ายภรรยาของเขาจะอ้างว่าโดนบังคับให้กระทำก็ไม่ได้ เพราะถ้าถูกบังคับก็ต้องมีการห้ามบ้าง ตนคัดค้านการประกันตัวให้กฏหมายจัดการ ส่วนตัวเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นอันตรายหากปล่อยออกมาจะไปทำกับคนอื่นได้อีก

ข่าว เจ้าของร้านตัดผม

 

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