เพื่อนสนิทตี๋ ถูก เจ้าของร้านตัดผม สากทุบหัวเสียชีวิต เปิดอีกมุม เชื่อถูกลวงไปเอามือถือ ก่อนถูกทำร้าย โต้ปมเรื่องยืมเงิน แค้นหนักเพื่อนโดนทำร้าย
นนทบุรี : กรณีเหตุการณ์ นายจีราวัฒน์ (สงวนนามสกุล) หรือ เอก อายุ 58 ปี เจ้าของร้านตัดผม ก่อเหตุใช้สากกระหน่ำตีหัว นายฐิติ (สงวนนามสกุล) หรือ ตี๋ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 17 เม.ย.69 ที่ผ่านมน
ต่อมาเวลา 23.30 น.วันที่ 17 เม.ย.69 นายตูน (นามสมมติ) อายุ 26 ปี เพื่อนสนิทนายฐิติ ผู้เสียชีวิต เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตกับตนเข้าไปที่ร้านทำผมจุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.69 โดยผู้เสียชีวิตเข้าไปหาตนที่บ้าน แล้วบอกกับตนว่านายเอก เจ้าของร้านคนก่อเหตุให้ผู้เสียชีวิตเข้าไปเอาโทรศัพท์ที่ร้าน ซึ่งผู้เสียชีวิตตั้งใจที่จะเข้าไปเอาเพื่อนำโทรศัพท์ไปขายเพราะต้องการใช้เงิน
ตนจึงบอกกับเพื่อนไปว่าให้นำมาขายที่ตน เพราะตนจะเปลี่ยนโทรศัพท์ เนื่องจากอันเก่าพัง ผู้เสียชีวิตจึงยอมให้ตนไปพร้อมกับเขา จากนั้นตนและผู้เสียชีวิตได้ขับรถไปที่ร้านทำผม ซึ่ง นายเอกอยู่ที่ร้านพอดี ตนจึงคุยกับนายเอกอยู่นาน เพราะตนก็รู้จักเหมือนกัน ซึ่งตนได้ถามไปว่าเรื่องราวของโทรศัพท์เป็นอย่างไร แต่นายเอกไม่ตอบ
ต่อมาผู้เสียชีวิตถามหาโทรศัพท์ที่ น.ส.เกด ฝากไว้ ซึ่งนายเอกตอบว่าเป็นวันหยุดให้มาเอาหลังสงกรานต์ จะเก็บไว้ให้ จากนั้นก็แยกย้ายกัน จนวันที่ 17 เม.ย. นายตี๋ โทรหาตนตอน 10 โมงเช้า และก็ส่งแชทหาตนถามว่าตนอยู่ไหน แต่ตนไม่ได้ตอบ มาเห็นอีกทีตอน 16.30 น. จึงพิมพ์ตอบกลับไป แต่นายตี๋ก็ไม่ได้ตอบแล้วก็หายไปเลย จนมาทราบว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในร้านแล้ว
สำหรับเรื่องโทรศัพท์มือถือที่นายตี๋จะไปเอาเป็นของน.ส.เกด เป็น iPhone 15 Pro Max ซึ่งเครื่องอยู่กับนายเอก และนายเอกเป็นคนบอกให้ผู้เสียชีวิตไปเอาคืน นอกจากนี้ยังเห็นมีแชทเหมือนเป็นการวางแผนเตรียมฆ่าอีกด้วย ซึ่งเป็นแชทจากเพื่อน
โดยปกตินายเอก กับผู้เสียชีวิตไม่เคยคุยกันเลย และไม่เคยมีปัญหากัน ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิต,kตัดผมที่ร้านนี้ตั้งแต่เด็ก แต่พักหลังไม่ได้เข้าไป ส่วน นายตี๋ กับ น.ส.เกด เคยคบกัน แต่เลิกกันไปประมาณ 1 ปี และไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว เพราะปกตินายตี๋จะคบจะคุยกับใครก็จะบอกตนตลอด
ตนเคยบอกนายตี๋ว่าในเมื่อไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายแล้วเขาจะมาอะไรกับนายตี๋อีก ต่างคนต่างมีคนใหม่ไปแล้ว น.ส.เกดก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว ตี๋ก็มีแฟนใหม่ วันนี้ที่จะเข้ากันไปที่ร้านก็แค่จะเข้าไปเอาโทรศัพท์แค่นั้น
ตอนที่นายเอกบอกให้ไปเอาโทรศัพท์ นั้นตนรู้สึกเหมือนล่อให้เข้าไป พูดดีมาก บอกว่าพี่เก็บโทรศัพท์ไว้ให้แล้ว แล้วโทรศัพท์ก็ผ่อนหมดแล้วด้วย ซึ่งนายเอก คุยดีทำให้นายตี๋วางใจว่าจะไม่มีอะไร ส่วนเรื่องเงินที่นายเอกบอกว่านายตี๋จะไปยืมเงินนั้น ตนยืนยันว่าตี๋ไม่เคยยืมเงินใคร ถ้าตี๋ไม่มีเงินเขาจะเข้ามาหาตนมากกว่า
ส่วนสาเหตุที่เด็กวัดบางพังไปล้อมที่เกิดเหตุจำนวนมากวันนี้เกิดจากเพื่อนเสียชีวิต ทุกคนก็โมโห ทุกคนก็อยากรู้สาเหตุเพราะนายตี๋เป็นคนดี และไม่เคยมีปัญหากับใคร ทำให้เพื่อนทุกคนอยากช่วยนายตี๋ เพราะในคลิปจะได้ยินเสียงนายตี๋ร้องขอความช่วยเหลือขนาดนั้นแล้ว ทำไมถึงทำเขาได้ลงคอ ปล่อยเขาออกมามันก็จบแล้ว
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