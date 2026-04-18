จบด้วยดี หนุ่มปีนรั้วร้านเหล้า ถูกพนักงานต่อยตาแตก เคลียร์กับร้านลงตัว ร้านรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ด้านหนุ่มโพสต์ ยอมรับจุดเริ่มต้นตัดสินใจพลาด
กรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความ หลังไปเที่ยวสงกรานต์ ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แล้วถูกต่อยจนเบ้าตาแตก จนพลาดสัมภาษณ์ ดับฝันจะไปสอบเป็นสจ๊วต เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุข้อความว่า
ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 18 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันแล้ว โดยร้านที่เกิเหตุรับผิดชอบค่ารักษาให้ทั้งหมดหนุ่มปีนรั้วขอโทษ ถือเป็นบทเรียนในชีวิต ต่างฝ่ายต่างขอโทษกัน จบสวย
โดยทางร้านเกิดเหตุนำภาพความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ขณะนี้เราได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับทางผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว เป็นไปได้ด้วยดี
โดยทางร้านและพนักงานได้แสดงความขอโทษอย่างจริงใจ พร้อมรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดอย่างเต็มที่
สำหรับพนักงาน ทางร้านได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยและปรับความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ด้าน หนุ่มที่ถูกทำร้าย โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้ผมจะมารับผิดชอบในส่วนของผมอย่างจริงใจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลังจากที่ผมได้เข้าไปคุยกับทางร้านเพื่อปรับความเข้าใจและผมได้กลับมาใช้เวลาทบทวนตัวเองอย่างละเอียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ผมเลยอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปถึงทุกๆ คน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดครับ
คือเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของผมในคืนนั้นเอง หลังจากที่ผมได้แยกย้ายกันกับเพื่อนๆ ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกัน ผมกำลังจะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งคืนนั้นผมได้พยายามที่จะเข้าไปที่ร้านดังกล่าว เพื่อขอใช้ห้องน้ำและเดินข้ามฝั่งไปยังอีกซอยหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นทางลัด จนได้มีเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้น วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่า ถ้าผมไตร่ตรองมากกว่านี้ในวันนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
สิ่งที่ผมรู้สึกแย่ที่สุด คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางร้าน
ผมอยากขอโทษจากใจจริง ที่ทำให้ทางร้านต้องเดือดร้อน ทางร้านให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับผมอย่างดีมาโดยตลอด ผมรู้สึกเสียใจและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษทางร้านอีกครั้งครับ
ในส่วนของเหตุการณ์ความรุนแรง ตอนนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยและปรับความเข้าใจกับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว เราได้ขอโทษกันทั้งสองฝ่าย
เรื่องการรับผิดชอบและการเยียวยา ทางร้านและคู่กรณีได้ช่วยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการรักษาและดูแลกันต่อไปตามขั้นตอนครับ
สุดท้ายนี้ ผมอยากขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่ยังเป็นห่วงและคอยอยู่ข้างผมในช่วงเวลาที่แย่ที่สุด ขอบคุณที่ช่วยเตือนสติและให้กำลังใจผมเสมอ และ จะก้าวต่อไปอย่างในเส้นทางของเราภาคภูมิ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต ผมจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นมา เรียนรู้ และ ระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
*ผมขอความกรุณาทุกคน งดการต่อว่าหรือทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติม เพราะตอนนี้ทุกฝ่ายได้พูดคุยและหาทางออกร่วมกันแล้ว*