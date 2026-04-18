น่าน ลุยจับดะ ลอบเผาป่า เผาขยะ วันเดียว 22 คน ปรับสูงสุด 1,000 บาท ย้ำบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด เผาในที่โล่งดำเนินคดีทุกราย

วันที่ 18 เม.ย. 2569 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชุดพิทักษ์ป่าน่าน เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ล่าสุดจากการเปิดปฏิบัติการตาสับปะรด จับกุมผู้กระทำผิดเผาป่าและขยะริมทาง เพียงแค่วันเดียว เจ้าหน้าที่รวบตัวผู้ฝ่าฝืนได้ถึง 22 ราย กระจายตัวครอบคลุมเกือบทั่วทั้งจังหวัด

โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาหนัก “กระทำการในระยะ 500 เมตรจากทางหลวง เป็นเหตุให้เกิดควัน” ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและการจราจรอย่างรุนแรง

สรุป การจับกุม วันที่ 18 เมษายน 2569 รายอำเภอ:

  • อ.ภูเพียง: รวบตัวได้มากที่สุดถึง 4 ราย! (นายวีรพัฒน์, นายไชยวุฒิ, นายกฤษฎา และนายประชัน)
  • อ.ปัว: ไม่รอด! โดนรวบ 3 รายรวด (นายสุทัศน์, นายเสริม และนายบุญสม)
  • อ.บ้านหลวง: จับกุม 3 ราย (นายชัยรัฐ, นายวุฒิชัย และนายอนนท์)
  • อ.นาน้อย: เจอจังหน้า 3 ราย (นายศักดิ์ชัย, นายคเชน และนายหยาด)
  • อ.ท่าวังผา: รวบ 2 ราย (นายศุภชัย และนายทวีศักดิ์) พร้อมปรับหนักรายละ 500 บาท
  • อ.บ่อเกลือ: จับกุม 2 ราย (น.ส.แหลม และนายคำ)
  • อ.สองแคว: รวบ 2 ราย (นายชุตพนธ์ และนางสุนีย์)
  • อ.แม่จริม, อ.นาหมื่น, และ อ.ทุ่งช้าง: จับกุมเพิ่มอีกอำเภอละ 1 ราย รวม 3 ราย

ยอดสะสมทะลุ 105 ราย

สถิติล่าสุดตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม จนถึงปัจจุบัน มียอดผู้ถูกจับกุมสะสมรวมแล้วถึง 105 ราย โดยทางจังหวัดน่านภายใต้การนำของนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดป้องกันจังหวัด จะไม่มีการผ่อนปรนใดๆ ให้กับผู้ที่เผาในที่โล่งทุกราย

บทลงโทษ: ผู้กระทำผิดทุกรายถูกนำตัวส่งดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับสูงสุดในรอบวันถึง 1,000 บาท เพื่อให้เข็ดหลาบและเป็นเยี่ยงอย่าง

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