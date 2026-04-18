นึกว่าหิมะตก ดอยอ่างขางขาวโพลน พายุลูกเห็บถล่ม ปภ.เชียงใหม่เผย 4 อำเภอ 8 ตำบลอ่วม เร่งสำรวจความเสียหาย
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 เม.ย.69 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวัฒนา เดชา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานเหตุฝนตกหนัก วาตภัย และลูกเห็บตกในพื้นที่ 4 อำเภอ 8 ตำบล ดังนี้
1.อำเภอไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น ต.แม่ทะลบ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ, 2.อำเภอฝาง ต.แม่งอน และ ต.สันทราย ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ, 3.อำเภอเชียงดาว ต.ปิงโค้ง ต.ทุ่งข้าวพวง มีต้นไม้หักล้มในหลายเส้นทาง และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และ4.อำเภอแม่อาย ต.แม่สาว และ ต.ท่าตอน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้ ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ขณะเดียวกันในช่วงเวลา 17.30 น บนดอยอ่างขาง ต.แม่งอน และ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีพายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนัก ที่หมู่บ้านหลวง หมู่บ้านคุ้ม หมู่บ้านปางม้า หมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร และมีอากาศเย็น
ส่งผลให้ในพื้นที่ดังกล่าวหากมองจากที่สูงจะพบว่าขาวโพลนไปด้วยลูกเห็บ คล้ายหิมะตกลงมา เบื้องต้นยังไม่ใครได้รับบาดเจ็บ ส่วนความเสียหายต่อบ้านเรือน พืช ผลไม้ และปศุสัตว์ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง ได้สั่งให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ร่วมสำรวจและหาทางช่วยเหลือแล้ว