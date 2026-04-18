เปิดใจเพื่อนรุ่นพี่ ถ้ารู้ถูกยืมมือส่ง นายตี้ ไปถูกฆ่าในร้านตัดผม คงไม่รับหน้าที่คนส่งสาร เห็นเป็นคนธรรมะ ธรรมโม อึ้งรู้ธาตุแท้จากในคลิป ขอชีวิตแล้วยังไม่สนใจ “เอก” บอกเอง ส่งสาวชื่อเกดกลับบ้านไปแล้ว
จากกรณี นายจีราวัฒน์ หรือเอก อายุ 58 ปี เจ้าของร้านทำผมใช้สากกะเบือทุบหัว นายฐิติ หรือตี๋ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิตคาร้านตัดผม ตอนแรกอ้างถูกยืมเงินก่อนเกิดการต่อสู้กัน ก่อนเรื่องราวจะบานปลาย กลายเป็นการจัดฉาก ตามที่ข่าวเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 18 เม.ย.69 ที่วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายภควัฒน์ หรือต้า อายุ 28 ปี ซึ่งเดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมศพนายฐิติ พร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย.69 ตนได้ไปตัดผมที่ร้านตัดผมดังกล่าว โดย นายเอก ถามตนว่ารู้จักคนชื่อตี๋ไหม ตนจึงถามว่าตี๋ไหน เขาก็อธิบายรายละเอียด ตนจึงบอกไปว่าเขาชื่อ อั้ง แต่เพื่อนในซอยจะเรียกกันว่าตี๋ นายเอก ก็บอกถ้าเจอให้ฝากบอกด้วยว่าแวะมาเอาโทรศัพท์ที่ผู้หญิงชื่อเกดฝากไว้ให้ จากนั้น นายเอก ก็หยิบถุงโทรศัพท์มาให้ดู ตนก็ไม่ได้เอะใจอะไร หยิบมาถ่ายรูป และใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อเก็บไว้ให้นายตี๋ดู
กระทั่งวันที่ 12 เม.ย. นายเอกก็โทรศัพท์มาหาตน แต่ตนไม่ได้รับสาย ก่อนจะโทรกลับไป นายเอกก็ถามว่าเจอนายตี๋หรือยัง ตนจึงตอบไปว่ายังไม่ได้บอก ถ้าเจอจะบอกให้ จนต่อมาวันที่ 14 เม.ย. ตนไปเจอนายตี๋เล่นน้ำสงกรานต์ในซอยอยู่พอดี จึงบอกให้ไปเอาโทรศัพท์ แต่นายตี๋ก็ไม่ได้พูดว่าจะเข้าไปเอาวันไหน หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีก
หลังจากตนรู้ข่าวว่านายตี๋ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ก็รู้สึกเสียใจที่กลายเป็นคนส่งสารไปบอกเขา ซึ่งตนไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะลงมือทำกับนายตี๋เพื่อนรุ่นน้องได้ถึงขนาดนี้ ที่ผ่านมาตนและเด็กวัยรุ่นแถวนี้ส่วนใหญ่จะมาตัดผมร้านนี้ เห็นเขาเป็นคนธรรมะ ธรรมโม ไหว้พระสวดมนต์ ไม่คิดว่าเขาจะลงมือได้โหดเหี้ยม เพราะเวลาตนไปตัดผมเขาก็พูดจาปกติเหมือนคุยกับลูกค้าประจำพูดดี เวลาไหว้เขา เขาก็จะพูดว่าบุญนะ ตนไม่เคยเห็นและไม่รู้ว่านายเอกกับนายตี๋มีเรื่องกันมาก่อน
เสียใจมากและรู้สึกผิด ถ้ารู้ว่าเขาจะทำร้ายกันขนาดนี้ ตนจะไม่ไปบอกนายตี๋เรื่องโทรศัพท์เลย ปกติที่เห็นนายเอกก็มีพฤติกรรมไม่ได้โหดร้าย แต่จากในคลิปมันเหมือนหน้ามือกับหลังมือ เรื่องที่นายเอกอ้างว่านายตี๋จะเข้าไปยืมเงินหรือติดยานั้น ยืนยันได้ว่านายตี๋ไม่ได้ติดยา และไม่ได้เข้าไปยืมเงิน เพราะนายตี๋ไม่ได้สนิทกับนายเอกถึงขั้นต้องไปยืมเงินกัน เสียงในคลิปที่ได้ยินตอนถูกทำร้ายแสดงถึงความโหดเหี้ยมมาก ขนาดร้องขอชีวิตแล้วยังไม่สนใจ สำหรับเรื่องผู้หญิงชื่อเกดถ้าอยู่ในร้านจะโดนฆ่าอีกคนด้วยหรือไม่ ตนไม่ทราบ แต่วันที่ไปตัดผม นายเอกบอกกับตนว่าเขาเป็นคนไปส่งคนชื่อเกดกลับบ้านเอง