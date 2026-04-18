กู้ภัยขึ้นไปช่วย 5 ชีวิต นักท่องเที่ยวติดอยู่บนยอดเขาอีโก้ สูงกว่า 900 เมตร ฝ่าความมืด-เขาสูงชัน หนึ่งในนั้นหมดสติ พาลงมาได้อย่างปลอดภัย
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 18 เม.ย.69 หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมีนักท่องเที่ยว 5 ราย ติดค้างอยู่บนยอดเขาอีโก้ ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 900 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จึงนำอุปกรณ์ส่องสว่าง อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รุดช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเป็นภูเขาหินสูง เส้นทางลาดชันและมืดมาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อเปิด Spotlight เป็นแสงสว่างในการนำทาง เพื่อเดินขึ้นไปช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านบนเขา ซึ่ง 1 ในนั้นลมหมดสติ คือ นายจิติพัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับใช้วิธีผูกเชือกตามต้นไม้ใหญ่ริมทาง เพื่อเป็นที่จับยึดในการเดินขึ้น-ลง ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ และกลุ่มนักท่องเที่ยวอีก 4 ราย ทราบชื่อคือ นายชัชวาล อายุ 20 ปี นายภวดล อายุ 20 ปี นายเตชิต อายุ 20 ปี และ นายกันตินนท์ อายุ 20 ปี ทั้งหมดเป็นชาว จ.เพชรบุรี
โดยปฏิบัติการความช่วยเหลือดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถเคลื่อนย้ายกลุ่มนักท่องเที่ยวลงมาด้านล่างได้สำเร็จ และนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยในขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากการสอบถาม นายชัชวาล หนึ่งในผู้ประสบเหตุ เล่าว่า ตนและกลุ่มเพื่อนได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และได้ชักชวนกันเดินขึ้นเขาอีโก้ เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น. แต่พอช่วงระหว่างเดินลงจากเขา นายจิติพัฒน์ฯ ได้เกิดเป็นลมหมดสติ พวกเพื่อนๆ จึงได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ไม่ไหว จึงให้รอนั่งพักสังเกตอาการ ซึ่งอาการก็ไม่ดีขึ้น จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ให้มาช่วยเหลือดังกล่าว