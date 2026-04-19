อุบัติเหตุสลด กระบะแหกโค้งที่น่าน เสียชีวิตอีก 1 รวม 9 ศพ อาลัยสุดเศร้า 4 นักเรียนจากไป โรงเรียนโพสต์แสดงความเสียใจ

จากอุบัติเหตุสลดที่ จ.น่าน รถกระบะแหกโค้ง เสียหลักตกข้างทาง บนถนนทางหลวง “สายปัว–ดอยภูคา” อ.ปัว มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 11 ราย ตร. เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

จากอุบัติเหตุสลดบนทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ โค้งห้วยเย็น พื้นที่รอยต่อบ้านนาแล – บ้านมอญ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน เมื่อรถกระบะเสียหลักลงข้างทาง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 5 ราย

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 5 ราย และผู้บาดเจ็บ 14 ราย จึงปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนลำเลียงทั้งหมดนำส่ง รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ต่อมามีผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก 3 ราย รวมยอดเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด 8 ราย

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วในช่วงทางโค้ง ประกอบกับสภาพถนนและทัศนวิสัย อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

สำหรับความคืบหน้า วันที่ 19 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งห้วยเย็น บ้านนาแล หมู่ 8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว ล่าสุดมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมแล้ว 9 ราย

แต่ที่น่าสลดใจ เพราะมีนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้ด้วยถึง 4 ราย โดยโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง และโรงเรียนมัธยมป่ากลาง โพสต์แสดงความอาลัยต่อจากการไปของนักเรียนทั้ง 4 ราย เป็นนักเรียนชั้น ป.4 นักเรียนชั้น ป.5 นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ม.4

จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

จระเข้โผล่กัด “ว่าที่เจ้าสาวอินโดฯ” ก่อนลากลงน้ำต่อหน้าแฟนหนุ่ม-พบอีกทีเป็นศพ
2

ไทยพร้อมอพยพ! สีหศักดิ์ ย้ำ กต.ร่วมกองทัพ เตรียมแผนไว้แล้ว รอแจ้งเตือนจากสถานทูต
3

ภาพที่ลืมลง! แหม่ม ภรรยา เรย์ เผยถ่ายไว้ 5 วันก่อนแด๊ดจะหลับ ช่วงเวลาที่อิ่มเอมใจสุขใจ
4

เผาวอดทั้งคัน ไฟไหม้เก๋งกลางถนน 3คนในรถพร้อมสุนัขตกใจรีบหนี เจ้าของรถเศร้า
5

เปิดวิธีรับมือภัยพิบัติ ญี่ปุ่น เตือนประชาชนตุนเสบียง 7 วัน แนวทางที่คนไทยควรรู้
6

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาด ปรับตัวลดลงหลักร้อย
7

ชาวเน็ตจวกยับ! พิธีกรเม็กซิโกหัวร้อน เตะโดรนกระเด็น พุ่งฟาดหน้านางแบบเต็มแรง
8

หลวงพี่สายเปย์ กินเหล้าฉลองออกพรรษา พาสาวมาซื้อพิซซ่า หยอกล้อกันน่ารัก
9

ครอบครัวตามหาทั้งวัน ก่อนพบร่าง เจ้าหน้าที่ชลประทานสาว เสียชีวิต
10

ตร.ขยายผลจับยาบ้า 8.9 ล้านเม็ด ยึดไอซ์บิ๊กล็อต 400 กิโล ซุกในรถ-บ้าน รวบ 5 ผู้ต้องหา