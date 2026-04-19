อุบัติเหตุสลด กระบะแหกโค้งที่น่าน เสียชีวิตอีก 1 รวม 9 ศพ อาลัยสุดเศร้า 4 นักเรียนจากไป โรงเรียนโพสต์แสดงความเสียใจ
จากอุบัติเหตุสลดที่ จ.น่าน รถกระบะแหกโค้ง เสียหลักตกข้างทาง บนถนนทางหลวง “สายปัว–ดอยภูคา” อ.ปัว มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 11 ราย ตร. เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
จากอุบัติเหตุสลดบนทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ โค้งห้วยเย็น พื้นที่รอยต่อบ้านนาแล – บ้านมอญ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน เมื่อรถกระบะเสียหลักลงข้างทาง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 5 ราย
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 5 ราย และผู้บาดเจ็บ 14 ราย จึงปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนลำเลียงทั้งหมดนำส่ง รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ต่อมามีผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก 3 ราย รวมยอดเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด 8 ราย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วในช่วงทางโค้ง ประกอบกับสภาพถนนและทัศนวิสัย อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
สำหรับความคืบหน้า วันที่ 19 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งห้วยเย็น บ้านนาแล หมู่ 8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว ล่าสุดมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมแล้ว 9 ราย
แต่ที่น่าสลดใจ เพราะมีนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้ด้วยถึง 4 ราย โดยโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง และโรงเรียนมัธยมป่ากลาง โพสต์แสดงความอาลัยต่อจากการไปของนักเรียนทั้ง 4 ราย เป็นนักเรียนชั้น ป.4 นักเรียนชั้น ป.5 นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ม.4
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไป