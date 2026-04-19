เปิดชนวนเหตุ ร.ต.ต.เมาปืนดุ ยิงเจ้าของร้านกัญชาเสียชีวิต แจ้งข้อหาหนัก สั่งให้ออกจากราชการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
จากกรณีตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา เมาเหล้าและใช้อาวุธปืนยิงเจ้าของร้านกัญชาจนเสียชีวิต บริเวณด้านหลังร้านกัญชา ภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เหตุเกิดคืนที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 เม.ย.2569 พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า เบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้เป็นตำรวจในสังกัดจริง โดยยศ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รองสว.ฝ่ายการสืบสวน
เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น และเกี่ยวกับ พรบ.อาวุธปืน (ยิงปืนในที่สาธารณะ , และพกพาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันอวร) พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง สั่งให้ออกจากราชการ
พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ส่วนประเด็นสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุเมาสุรา แล้วเกิดมีปากเสียงกันในวงเหล้า ส่วนประเด็นถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิง ต้องขอทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับ ผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือหมวดโจ้ เพิ่งอบรมนายร้อย 53 เมื่อปีที่ผ่านมา โดยปกติจะเป็นคนนิสัยดี ตั้งใจทำงาน ปัจจุบันประจำสังกัด รอง.สว.ฝ่ายงานสืบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหา ได้ถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขังทันที
ขณะที่ภาพกล้องวงจรปิดพบว่า ผู้ก่อเหตุหรือหมวดโจ้ มีปัญหากับเพื่อนในวงเหล้า จากนั้นผู้ตายพยายามเข้าไปห้ามผู้ก่อเหตุและยกมือไหว้ห้ามปราบ พยายามแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุ ก่อนผู้ก่อเหตุจะลั่นไกใส่ผู้ตายจนเดินมาล้มลงนอนกับพื้น ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา