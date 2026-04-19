เปิดชนวนเหตุ ร.ต.ต.เมาปืนดุ ยิงเจ้าของร้านกัญชาเสียชีวิต แจ้งข้อหาหนัก สั่งให้ออกจากราชการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

จากกรณีตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา เมาเหล้าและใช้อาวุธปืนยิงเจ้าของร้านกัญชาจนเสียชีวิต บริเวณด้านหลังร้านกัญชา ภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เหตุเกิดคืนที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 เม.ย.2569 พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า เบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้เป็นตำรวจในสังกัดจริง โดยยศ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รองสว.ฝ่ายการสืบสวน

เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น และเกี่ยวกับ พรบ.อาวุธปืน (ยิงปืนในที่สาธารณะ , และพกพาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันอวร) พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง สั่งให้ออกจากราชการ

พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ส่วนประเด็นสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุเมาสุรา แล้วเกิดมีปากเสียงกันในวงเหล้า ส่วนประเด็นถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิง ต้องขอทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

สำหรับ ผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือหมวดโจ้ เพิ่งอบรมนายร้อย 53 เมื่อปีที่ผ่านมา โดยปกติจะเป็นคนนิสัยดี ตั้งใจทำงาน ปัจจุบันประจำสังกัด รอง.สว.ฝ่ายงานสืบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหา ได้ถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขังทันที

ขณะที่ภาพกล้องวงจรปิดพบว่า ผู้ก่อเหตุหรือหมวดโจ้ มีปัญหากับเพื่อนในวงเหล้า จากนั้นผู้ตายพยายามเข้าไปห้ามผู้ก่อเหตุและยกมือไหว้ห้ามปราบ พยายามแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุ ก่อนผู้ก่อเหตุจะลั่นไกใส่ผู้ตายจนเดินมาล้มลงนอนกับพื้น ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

จระเข้โผล่กัด “ว่าที่เจ้าสาวอินโดฯ” ก่อนลากลงน้ำต่อหน้าแฟนหนุ่ม-พบอีกทีเป็นศพ
2

ไทยพร้อมอพยพ! สีหศักดิ์ ย้ำ กต.ร่วมกองทัพ เตรียมแผนไว้แล้ว รอแจ้งเตือนจากสถานทูต
3

ภาพที่ลืมลง! แหม่ม ภรรยา เรย์ เผยถ่ายไว้ 5 วันก่อนแด๊ดจะหลับ ช่วงเวลาที่อิ่มเอมใจสุขใจ
4

เผาวอดทั้งคัน ไฟไหม้เก๋งกลางถนน 3คนในรถพร้อมสุนัขตกใจรีบหนี เจ้าของรถเศร้า
5

เปิดวิธีรับมือภัยพิบัติ ญี่ปุ่น เตือนประชาชนตุนเสบียง 7 วัน แนวทางที่คนไทยควรรู้
6

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาด ปรับตัวลดลงหลักร้อย
7

ชาวเน็ตจวกยับ! พิธีกรเม็กซิโกหัวร้อน เตะโดรนกระเด็น พุ่งฟาดหน้านางแบบเต็มแรง
8

หลวงพี่สายเปย์ กินเหล้าฉลองออกพรรษา พาสาวมาซื้อพิซซ่า หยอกล้อกันน่ารัก
9

ครอบครัวตามหาทั้งวัน ก่อนพบร่าง เจ้าหน้าที่ชลประทานสาว เสียชีวิต
10

ตร.ขยายผลจับยาบ้า 8.9 ล้านเม็ด ยึดไอซ์บิ๊กล็อต 400 กิโล ซุกในรถ-บ้าน รวบ 5 ผู้ต้องหา