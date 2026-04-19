ระดมรถดับเพลิง 30 คัน ไฟไหม้โรงงานแว่นตา วอดเสียหาย 3 ชั้นรวด เละทั้งหมด คนงานช่วยกันขอของออกมาได้บางส่วน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 19 เม.ย.2569 พ.ต.ต.สุริยา ผลชู สว.สอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้ บริษัทผลิตเลนแว่นตา ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงประสานรถเพลิงจากเทศบาลเมืองละหาร และรถดับเพลิงเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 30 คันเร่งเข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่สูง 4 ชั้น เป็นส่วนโรงงานผลิตเลนแว่นตา มีกลุ่มควันและแสงเพลิงจำนวนมากออกมาจากชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 เต็มพื้นที่ จึงเร่งฉีดน้ำ เพื่อสกัดเปลวไฟไม่ให้ลุกลาม โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควยคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้ไว้ได้ จนเหลือเพียงกลุ่มควันเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงในอาคาร กำลังเข้าไปฉีดน้ำภายในอีกครั้ง พบว่าชั้น 2-4 ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองละหาร ซึ่งมาดูที่เกิดเหตุ กล่าวว่า เมื่อมาถึงพบว่าเพลิงไหม้โรงงานแว่นตา ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ไฟไหม้จากชั้น 2 ขึ้นไปถึงชั้น 4 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเลนแว่นตา รวมทั้งแว่นตา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่ เขาก็ช่วยกันขนของออกมา คนงานที่ทำงานอยู่ปลอดภัยกันทุกคน เพราะลูกหลานคนแถวนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย คาดเพลิงจะไหม้เสียหายทั้งหมด
ทั้งนี้ ยังประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลำโพ เทศบาลตำบลราษฎร์นิยม เทศบาลเมืองลาดหลุมแก้ว เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เทศบาลนครบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เทศบาลเมืองไทรน้อยเทศบาลตำบลไทรน้อย เทศบาลตำบลบางม่วง เทศบาลเมืองบางคูรัด เทศบาลเมืองพิมลราช เทศบาลเมืองเสาธงหิน และใกล้เคียงรวมกว่า 30 คันมามาช่วยกันดับเพลิง
นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง นายกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ กล่าวว่า เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมูลค่าความเสียหาย ต้องรอให้ทางโรงงานสรุป ส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง