สาวท้องแก่เพิ่งกลับจากหมอนัด ขี่จยย.มากลางทางทนไม่ไหว เจ็บท้อง ก่อนคลอดเองริมถนน พลเมืองเห็นรีบไปกางร่มให้ ระหว่างรอทีมกู้ชีพ

เมื่อช่วงเที่ยง วันที่ 19 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยอง ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวคลอดลูก บริเวณริมถนนสายห้วยโป่ง-หนองบอน ใกล้ทางโค้งไทย-เยอรมัน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง จึงประสานขอสนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉินและพยาบาลจาก รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ที่เกิดเหตุ พบหญิงสาวอายุประมาณ 20 ปีเศษ นั่งอยู่ริมถนนพร้อมทารกเพศหญิงที่เพิ่งคลอดออกมา ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยมีพลเมืองดีหลายคนที่ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์ ได้จอดรถและนำร่มมาช่วยกางกันแดดให้กับแม่และเด็กเพื่อบรรเทาความร้อนระหว่างรอเจ้าหน้าที่

​เมื่อทีมพยาบาลมาถึง ได้เร่งปฐมพยาบาลทำความสะอาดร่างกายให้ทารก พร้อมดูแลหญิงผู้เป็นแม่และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก่อนนำตัวขึ้นรถพยาบาล เพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด เบื้องต้น ทั้งแม่และลูกสาวมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในอาการปลอดภัย

จากการสอบถามทราบว่า หญิงสาวคนดังกล่าวตั้งครรภ์นี้เป็นท้องที่ 2 และครบกำหนดคลอดแล้ว โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ขี่รถจยย.ไปพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์ตามนัด แต่ระหว่างทางขากลับบ้านพัก เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเกิดเจ็บท้องเตือนอย่างรุนแรงจนขี่รถต่อไม่ไหว จึงตัดสินใจจอดรถริมถนนและคลอดบุตรออกมาเองอย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์ครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ก่อนที่ทีมกู้ชีพฯ จะเดินทางมาถึง

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