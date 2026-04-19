ที่แท้เป็นลุง ร่วมทีมลักทองแท่ง 35 บาท อ้างหมั่นไส้หลาน ชอบโพสต์อวดรวย คุยโตโม้โอ้อวด เลยชี้เป้าให้โจรเข้ามาลักทรัพย์ ตร.เผยรู้ตัวแล้ว 4 คน
จากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียหายออกมาโพสต์ข้อความและคลิปวงจรปิด เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังจากคนร้ายบุกงัดบ้านขโมยทองคำแท่ง น้ำหนัก 35 บาท มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท และพระเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมทองอีกจำนวนหนึ่ง เหตุเกิดวันที่ 10 เม.ย. 2569 ที่ซอยนกเขาสะพานปลา จ.ระนอง
ล่าสุดวันที่ 19 เม.ย. 2569 ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง ได้ออกหมายจับและรวบตัวผู้ต้องหารายแรก ซึ่งทำหน้าที่ชี้เป้าให้กับกลุ่มคนร้ายเข้าทำการก่อเหตุ พบเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้เสียหาย ยอมรับสารภาพสิ้น ด้วยจำนนต่อหลักฐาน เหตุหมั่นไส้ชอบโพสต์เวลาซื้อทองมาเก็บสะสมไว้
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 19 เม.ย. 2569 ที่ฝ่ายงานสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองระนอง พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง พ.ต.ท.จักรพันธ์ แก้วขาว รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง พร้อมกำลังได้ควบคุมตัวนายถวิล อายุประมาณ 60 ปีเศษ ผู้ต้องหารายแรก ตามหมายจับศาลจังหวัดระนอง คดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ทองคำแท่ง น้ำหนัก 35 บาท พบเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้เสียหาย และอยู่ร่วมในงานเลี้ยงวันเกิดมารดาผู้เสียหาย โดยคอยชี้เป้าและบอกข้อมูลสถานที่เก็บทรัพย์ รวมทั้งเวลาที่บ้านเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ เพื่อง่ายต่อการลงมือ เมื่อสบโอกาสก็ให้คนร้ายรายอื่นเข้าก่อเหตุ
ด้านนายถวิล กล่าวว่า งานนี้ตนไม่ได้วางแผนอะไร ด้วยความหมั่นไส้ เพราะหลานชอบคุยโตโม้โอ้อวด เลยจะให้คนมาเอาไปที หมั่นไส้ ชอบโพสต์ ชอบอวดรวย พอเจอคนร้าย ก็เลยให้ข้อมูล ให้เขาไปวางแผนทำงานกันเอง
พ.ต.อ.ธวัชชัย เปิดเผยว่า นายถวิลให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ภายหลังแจ้งข้อหาแล้ว เจ้าหน้าที่จะคุมตัวไว้สอบปากคำขยายผลต่อในคืนนี้ จึงยังไม่สามารถให้ประกันตัวได้ จากนั้นวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระนอง
พ.ต.อ.ธวัชชัย กล่าวต่อว่า ตอนนี้ทราบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งสิ้น 4 คน โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ได้ร่วมกันกระทำความผิด ลักทรัพย์โดยทำลายสิ่งกีดกั้นในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ ตัวผู้กระทำความผิดให้การรับสารภาพ พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลว่ายังมีตัวละครไหนอีกที่อยู่ในขบวนการ
พ.ต.อ.ธวัชชัย กล่าวอีกว่า ผู้ต้องหารายนี้ทำหน้าที่ชี้เป้า เพราะทราบดีว่าทองของผู้เสียหายอยู่ตรงไหน เก็บจุดใดในตัวบ้าน เจตนาเท่าที่ทราบ ผู้กระทำความผิดอ้างว่ารู้สึกไม่พอใจ หมั่นไส้ เพราะผู้เสียหายชอบโพสต์ลงโซเชียล ชอบทำโชว์ เวลาซื้อทอง ก็เลยรู้สึกไม่พอใจ จึงแกล้งไปลักทรัพย์ ส่วนประเด็นการสลับรถหรือสวมทะเบียนรถยังอยู่ในขั้นตอนการขยายผลต่อไป