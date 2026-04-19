พุทธศาสนิกชนแห่อาลัย เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ อายุ 42 ปี มรณภาพกะทันหันในกุฏิ หลังเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 16 วัน เผยชาวบ้านสังเกตเห็นอาการผิดปกติ ตอนสวดพระอภิธรรมศพให้ชาวบ้าน
วันที่ 19 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์สุดสลดที่สร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังพบร่างของ พระอธิการชานน อินฺทวณฺโณ หรือ “ตุ๊เปรม” อายุ 42 ปี พรรษา 9 เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพอย่างกะทันหันภายในกุฏิพัก ท่ามกลางสถานการณ์อากาศร้อนจัดและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ปกคลุมอย่างหนักในพื้นที่
จากการสอบถามชาวบ้านและสัปเหร่อในชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อค่ำวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ พระอธิการชานนยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ โดยได้เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านรายหนึ่ง อายุประมาณ 37 ปี
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมงานศพในคืนดังกล่าวต่างสังเกตเห็นความผิดปกติ โดยระบุว่าท่านมีสีหน้าอิดโรย ไม่สดใสเหมือนเช่นเคย และมีอาการคล้ายอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าอาจเกิดจากการทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับต้องเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัด และค่าฝุ่น PM 2.5 ที่พุ่งสูงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งและเข้าตรวจสอบ พบพระอธิการชานนนอนหงายมรณภาพอยู่ภายในกุฏิ คาดว่ามรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง หรือประมาณช่วงเวลา 02.00 น. ภายในห้องพบเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมไอเย็นทิ้งไว้
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.แม่โจ้ ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลสันทราย สันนิษฐานสาเหตุการมรณภาพว่าอาจเกิดจากภาวะฮีทสโตรก หรือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจากร่างกายต้องเผชิญความร้อนสะสมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมลพิษทางอากาศที่รุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบไหลเวียนโลหิต
เหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งสร้างความโศกเศร้าให้กับชุมชน เนื่องจากพระอธิการชานนเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.69 หรือเพียง 16 วันก่อนมรณภาพ เพื่อสานต่อภารกิจทางพระพุทธศาสนาจากพระครูวิสุทธิ์วรญาณ (ลอง ญาณวโร) อดีตเจ้าอาวาสที่เพิ่งประกอบพิธีฌาปนกิจไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาสั้นๆ หลังรับตำแหน่ง ท่านได้ทุ่มเททำงานเพื่อชุมชนและพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ขณะนี้ ร่างของพระอธิการชานนได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดแม่โจ้ โดยญาติจากจังหวัดพะเยาไม่ติดใจในสาเหตุการมรณภาพ และเตรียมประกอบพิธีตามประเพณี ท่ามกลางความอาลัยของชาวบ้านและผู้ศรัทธาในพื้นที่อย่างยิ่ง