สลด ลูกชายใช้จอบทำร้ายพ่อเสียชีวิต ก่อนกลับเข้าไปนั่งในบ้าน คาดไม่ได้กินยาต่อเนื่อง ยังให้การว่าพ่อนอนอยู่ในบ้าน

วันที่ 19 เม.ย.69 พ.ต.ท.ณัตฐเขตต์ ชนะพล สวญ.สภ.ตาเซะ จ.ยะลา ได้รับแจ้งเหตุจาก นายกรกมล จันทร์งาม ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยามู มีเหตุทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต บริเวณหน้าบ้านพัก ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา จึงสั่งการให้ พ.ต.ต.จริยพัชญ์ สุขชุม สารวัตร (สอบสวน) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานฝ่ายปกครองรุดเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบศพ นายเพ็ง (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 86 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ท้ายทอยและสะบักคอ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ภายในบ้านพัก คือ นายสัมพันธ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี ลูกชายของผู้ตาย พร้อมของกลางเป็นจอบที่ใช้ก่อเหตุ

พ.ต.ต.จริยพัชญ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายสัมพันธ์ มีอาการป่วยทางจิตเวชมาตั้งแต่เด็ก และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา โดยอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคน หลังสูญเสียแม่ไปเมื่อ 4-5 ปีก่อน

คาดว่าช่วงเกิดเหตุ ขณะผู้ตายนั่งอยู่หน้าบ้าน นายสัมพันธ์ ได้ใช้จอบฟาดไปที่ศีรษะจนเสียชีวิต ก่อนจะเข้าไปนั่งนิ่งอยู่ในบ้านตามปกติ โดยที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาท และไม่พบประวัติการใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมใช้ความรุนแรงมาก่อน คาดว่าสาเหตุมาจากผู้ก่อเหตุไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่องตามกำหนด ซึ่งผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถสื่อสารหรือรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยังคงให้การว่าพ่อนอนอยู่ในบ้าน แต่ไม่มีอาการคลุ้มคลั่งแต่อย่างใด

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปยังโรงพยาบาลยะลาเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และเตรียมส่งตัวไปประเมินสภาพจิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อประกอบสำนวนคดีและพิจารณาแนวทางการรักษา ส่วนร่างผู้เสียชีวิต ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดชมพูสถิต อ.เมือง จ.ยะลา ต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

พงศกรซัดคนเดียว4ลูก! ราชบุรี เอฟซี เอาคืนแซงดับ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ขึ้นรองจ่าฝูงไทยลีก
2

บุกรวบ อาบัง ถือวีซ่านักท่องเที่ยว แอบปล่อยเงินกู้ คิดดอกเบี้ยโหด ร้อยละ 304 ต่อปี
3

ฝูงบิน 601 กองบิน 6 จัดพิธีทำบุญใหญ่ นิมนต์หลวงพ่ออ๊อดประธานสงฆ์ เสริมสิริมงคล-สร้างขวัญกำลังใจ
4

จับ 42 พม่าเถื่อน ลอบเข้าเมืองมาสร้าง รพ. โดนยกตี้ไม่เหลือสักคน เตรียมขยายผลถึงนายจ้าง
5

ผบ.กกล.นเรศวร เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนบาดเจ็บจากกระสุนข้ามแดน ย้ำดูแลใกล้ชิด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ
6

กราดยิงถล่มบ้าน ‘ชายปอ’ ครั้งที่ 4 ในรอบ 2 ปี พี่ชาย “มืด รัษฎา” เชื่อปมท้าทาย 2 ผู้มีอิทธิพล
7

อิราโอลา ชี้ยังเร็วไปมอง ลิเวอร์พูล ลุ้นแชมป์ลีก - แย้ม 2 แข้งหลักคัมแบ๊กดวล อาร์เซนอล
8

ตำรวจบุกจับ 2 หนุ่มจีน ค้นฝ้าเจอซุกซิมบ็อกซ์ รีบปัดวุ่น ไม่รู้ของใคร แค่มาเช่าห้องรอทำพาสปอร์ตเฉยๆ
9

เจาะลึกกลยุทธ์ "เบบี้ ฮิลล์" เขย่าตลาดรถเข็นเด็กพรีเมียม ดัน ไอแคนดี้ ปิ๊ป เดอะ เจม คอลเลกชัน
10

บุกทลายโกดังยักษ์ บางเสาธง ยึดสินค้าไร้ มอก. 5 หมื่นชิ้น มูลค่าเกือบ 20 ล้าน