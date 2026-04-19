สลด ลูกชายใช้จอบทำร้ายพ่อเสียชีวิต ก่อนกลับเข้าไปนั่งในบ้าน คาดไม่ได้กินยาต่อเนื่อง ยังให้การว่าพ่อนอนอยู่ในบ้าน
วันที่ 19 เม.ย.69 พ.ต.ท.ณัตฐเขตต์ ชนะพล สวญ.สภ.ตาเซะ จ.ยะลา ได้รับแจ้งเหตุจาก นายกรกมล จันทร์งาม ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยามู มีเหตุทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต บริเวณหน้าบ้านพัก ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา จึงสั่งการให้ พ.ต.ต.จริยพัชญ์ สุขชุม สารวัตร (สอบสวน) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานฝ่ายปกครองรุดเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพ นายเพ็ง (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 86 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ท้ายทอยและสะบักคอ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ภายในบ้านพัก คือ นายสัมพันธ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี ลูกชายของผู้ตาย พร้อมของกลางเป็นจอบที่ใช้ก่อเหตุ
พ.ต.ต.จริยพัชญ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายสัมพันธ์ มีอาการป่วยทางจิตเวชมาตั้งแต่เด็ก และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา โดยอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคน หลังสูญเสียแม่ไปเมื่อ 4-5 ปีก่อน
คาดว่าช่วงเกิดเหตุ ขณะผู้ตายนั่งอยู่หน้าบ้าน นายสัมพันธ์ ได้ใช้จอบฟาดไปที่ศีรษะจนเสียชีวิต ก่อนจะเข้าไปนั่งนิ่งอยู่ในบ้านตามปกติ โดยที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาท และไม่พบประวัติการใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมใช้ความรุนแรงมาก่อน คาดว่าสาเหตุมาจากผู้ก่อเหตุไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่องตามกำหนด ซึ่งผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถสื่อสารหรือรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยังคงให้การว่าพ่อนอนอยู่ในบ้าน แต่ไม่มีอาการคลุ้มคลั่งแต่อย่างใด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปยังโรงพยาบาลยะลาเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และเตรียมส่งตัวไปประเมินสภาพจิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อประกอบสำนวนคดีและพิจารณาแนวทางการรักษา ส่วนร่างผู้เสียชีวิต ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดชมพูสถิต อ.เมือง จ.ยะลา ต่อไป