กลับดาววานร สุดยื้อ น้องสงกรานต์ ค่างแว่นถิ่นใต้ ถูกไฟฟ้าชอร์ต สิ้นใจแล้ว หลังรักษาตัวมา 8 วัน ทั้งที่เริ่มมีสัญญาณที่ดี สัตวแพทย์เผยสาเหตุ เกิดจากภาวะแทรกซ้อน

วันที่ 19 เม.ย.69 ความคืบหน้ากรณี “น้องสงกรานต์” ลูกค่างแว่นถิ่นใต้ เพศเมีย อายุ 1 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟฟ้าชอร์ต เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รับแจ้งพบค่างบาดเจ็บในพื้นที่วนอุทยานเขาตาม่องล่าย โดยมีบาดแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้าและลำตัว ก่อนเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งสัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน

ตลอดระยะเวลาการรักษา นายสัตวแพทย์อนุรักษ์ สกุลพงษ์ หรือหมอเอส และเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมอัพเดตอาการอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงหนึ่งพบว่าน้องสงกรานต์มีสัญญาณตอบสนองดีขึ้น แผลบริเวณใบหน้าเริ่มฟื้นตัว สามารถกะพริบตา กินนมได้มากขึ้น และเริ่มส่งเสียงร้องได้ สร้างความหวังให้กับผู้ที่ติดตามอาการเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้อาการจะดีขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่ต่อมาอาการโดยรวมกลับทรุดลงอย่างรวดเร็ว และตายลงในช่วงเย็นวันนี้ (19 เม.ย.)

สัตวแพทย์ ระบุว่า สาเหตุการตายเกิดจากภาวะไตวาย ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในสัตว์ที่ถูกไฟฟ้าชอร์ต และมีแผลไหม้รุนแรงเกินกว่า 30% ของร่างกาย โดยมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงภายใน 5–14 วันหลังเกิดเหตุ

เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่สะท้อนถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ธรรมชาติ และความจำเป็นในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับสัตว์ป่าในอนาคต

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