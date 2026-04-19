ระทึกขวัญชาวบ้านปราจีนฯ เสือดำ ตัวใหญ่ โผล่กลางชุมชนตอนดึก เจ้าหน้าที่ระดมกำลังล่า หวั่นเกิดอันตรายกับชาวบ้าน ชี้พื้นที่ไม่ใกล้แนวป่า อาจไม่ใช่เสือที่อยู่ตามธรรมชาติ
เมื่อเวลา 23.15 น.วันที่ 19 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในไลน์กลุ่มหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.ปราจีนบุรี มีการแจ้งเหตุพบสัตว์ป่าดุร้าย ซึ่งเป็นเสือดำขนาดใหญ่ รวม 2 ตัว ในพื้นที่ชุมชน
ซึ่ง นายอัมรินทร์ เรือนศรี ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ปราจีนบุรี, กำนันตำบลหนองแสง และหัวหน้าหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้กำลังลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจไล่ล่าหลังได้รับแจ้งเหตุพบเห็น “เสือดำ” บริเวณวัดบ้านไผ่ หมู่ 6 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
นายอัมรินทร์ เปิดเผยว่า มีชาวบ้าน 2 คน ยืนยันว่าเห็นเสือดำอย่างชัดเจน ทราบชื่อคือ นายบัณฑิต วงษ์เสนา และ นายชำนาญ อิ่มสุข โดยพบเห็นก่อนหน้าที่จะคุยกับ นายอัมรินทร์ ได้ไม่นาน ลักษณะเป็นเสือดำตัวใหญ่ มีความสูงประมาณเอว
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ตนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาทันที เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตหมู่บ้าน เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชน ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังร่วมกันหลายฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองตำบลหนองแสงประมาณ 20 นาย, เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกว่า 10 นาย, เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอ 6-7 นาย นอกจากนี้ยังมี กำนันวสันต์ จากตำบลเกาะลอย นำกำลังมาสมทบเพิ่มเติม รวมแล้วหลายสิบคน
นายอัมรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุไม่ได้อยู่ใกล้กับแนวเขตภูเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก ฝั่งด้านอำเภอประจันตคาม แต่ตั้งอยู่คนละฝั่งถนน จึงเป็นไปได้ยากที่จะเป็นเสือป่าตามธรรมชาติที่พลัดหลงมา เบื้องต้นสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงที่หลุดออกมา
สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป ขณะนี้ได้รายงานให้ นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอประจันตคาม รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางอำเภอกำลังประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสนับสนุนการค้นหาและจับตัว แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลากลางคืน ทำให้ทัศนวิสัยมืดมิดและยังไม่มีผู้ใดสามารถบันทึกภาพของเสือดำตัวดังกล่าวไว้ได้ เจ้าหน้าที่ทุกนายจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังสูงสุด
ขณะที่ นายบัณฑิต และ นายชำนาญ ผู้ที่พบเห็นเสือดำ ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงหมาเห่าเยอะมาก จึงเดินเข้าไปดู และพบว่ามีหมาวิ่งออกไปประมาณ 3-4 ตัว จึงตามไปตรวจสอบบริเวณหน้าโบสถ์ ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเสือดำยืนอยู่ สูงระดับเอวของคน และมีขนาดลำตัวใหญ่โตเท่ากับถังน้ำ ก่อนไปแจ้งผู้นำชุมชนดังกล่าว