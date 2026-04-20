ครูสาว ท้องแก่ 8 เดือน สุดช้ำ ผัวทหาร หนีไปมีเมียน้อยวัย19 แฉซ้ำเป็นแฟนของรุ่นน้องในค่าย โชว์ทะเบียนสมรส ถามอยู่ตรงไหนของสามี เผยข้อความทำเจ็บใจ
วันที่ 20 เม.ย.2569 น.ส.แอน (นามสมมติ) อายุ 30 ปี ครูโรงเรียนนเอกชนแห่งหนึ่งที่จ.อุดรธานี เข้าร้องเรียน นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล หรือ เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย และผู้สื่อข่าวว่า ตนเองบอบช้ำใจมาก อยากมาขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือ หลังถูกพลทหารอาสา (พล.อส.) นายหนึ่ง อายุ 30 ปี สามีที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายหนีไปมีเมียน้อย ทั้งที่รักกันมา 7 ปี และกำลังตั้งท้องแก่ 8 เดือน
ทางผู้เสียหายยังได้โชว์ทะเบียนสมรส ภาพถ่ายแต่งงาน และที่เจ็บใจคือภาพถ่ายที่สามีไปกับเมียน้อย ถือของไปสมมาพ่อกับแม่ฝ่ายหญิงที่ อ.หนองหาน เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ขณะที่พ่อและแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายนั้นก็เห็นดีเห็นงามด้วย เอ่ยปากว่าลูกเขย
และที่เจ็บใจคือ ครูแอนไปเจอสามีเมมเบอร์โทรของเมียน้อยเป็นชื่อ “เมียตัวจริงครับ” ครูแอนยิ่งเจ็บใจ เราเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายไปอยู่ตรงไหนของสามีคนนี้
ผู้เสียหาย กล่าวว่า รู้จักกับสามีคนนี้สมัยสามีเป็นครูเอกชนด้วยกันมา คบกัน 7 ปีแล้ว แต่ก่อนเขาไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัว พอคบกันก็มาอยู่ด้วย พ่อและแม่ก็รักลูกเขยคนนี้มาก ดูแลทุกอย่าง อยากได้อะไรหาให้หมด
ต่อมาก็ชวนให้ไปลองสอบพลทหารอาสาสอบได้ ถือว่าเป็นข้าราชการระดับหนึ่ง ปรากฏว่าสอบได้และได้อยู่ในค่ายทหารที่ จ.อุดรธานี เราก็ดีใจสร้างเนื้อสร้างตัวกันมา แต่งงานปี 2564 โดยเงินแต่งงานพ่อรักลูกเขยคนนี้มาก แต่ง 150,000 บาท สามีมีเงิน 50,000 บาท พ่อจ่ายงานแต่งให้ 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในงานอีก
อยู่กันมาตอนแรกความรักตั้งใจจะสร้างครอบครัวดี ๆ ไปด้วยกัน พ่อกับแม่รักลูกเขยคนนี้มาก ทำให้ทุกอย่าง ขนาดกางเกงในยังซักให้ พอสอบพลทหารอาสาได้ สามีไปทำงานในค่ายก็ย้ายไปอยู่ด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าเมื่อปลายปี 2568 สามีเริ่มเปลี่ยนไปไปรู้จักหญิงสาวคนหนึ่งอายุ 19 ปี ไม่รู้ไปติดเขายังไง ไปอยู่หอพักกับเขาเลย ตนเคยขับรถเก๋งไล่ตามหลายครั้ง และมีการพูดคุยกันเขาก็ยอมรับและจะไม่ไปคบกับเขาอีกแล้ว ขนาดอยู่ในค่ายเราขายของ พอมีผู้หญิงคนนี้มาเยี่ยมแฟนหนุ่มสามีก็ยังแอบไปหาเขา ทั้ง ๆ ที่เราอยู่ตรงนั้น
พอเกิดเรื่องเราก็ให้โอกาส แต่ก็ยังแอบไปคบกันอีก และที่น่าเจ็บใจคือเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา สามีพาเมียน้อยไปไหว้สมพ่อกับแม่ฝ่ายหญิงที่ อ.หนองหาน ขณะที่พ่อฝ่ายหญิงก็โพสต์ดีใจมีข้อความว่า “พ่อกับแม่ขอบคุณที่มีลูกเขยดี ๆ ที่ซื้อของมาให้พ่อและแม่ มาเติมความสุขให้พ่อกับแม่ แม้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้ว ความรักเท่านั้นที่จะมั่นคง”
“หนูบอกตรง ๆ เจ็บใจมาก เมียตัวจริงคนนี้อยู่ตรงไหนของเขา และที่เจ็บใจมาก เขาเมมเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นว่า “เมียตัวจริงครับ” เคยไปร้องต้นสังกัดเขาก็ดำเนินการให้ ความต้องการคือต้องหย่าและให้เขาถูกดำเนินการทางวินัยให้ออกจากราชการไปเลย” ผู้เสียหาย กล่าว
ส่วนลูกของตน ตนจะดูแลเอง และตอนนี้ก็ตกงานด้วย หลังจากทางโรงเรียนเลิกจ้าง เพราะตนป่วยเลือดจางต้องไปเติมเลือดประจำ สามีคนนี้เขาเคยอยู่อย่างไรก็ให้กลับไปอยู่อย่างนั้น มาแต่ตัวก็ขอให้กลับไปแต่ตัว
ด้าน นางหน่อย อายุ 56 ปี แม่ยายของพลทหารอาสา กล่าวทั้งน้ำตาคลอว่า ตอนแรกรักลูกเขยคนนี้มาก ตอนนี้ไม่รักแล้วเกลียดมาก เขาทำลูกสาวแบบนี้ หนีไปมีผู้หญิงคนใหม่ เจ็บใจมาก สมัยรักลูกเขยทำทุกอย่างให้ หาข้าวหาน้ำให้กิน ซักเสื้อผ้าแม้กระทั่งกางเกงในก็ซักให้ ฝากบอกลูกเขยไม่ต้องกลับมา และอย่าไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่น
ขณะที่ พลทหาร อดีตแฟนหนุ่มของหญิงสาววัย 19 ปี กล่าวว่า ตนเสียใจมากที่แฟนสาวไปคบกับรุ่นพี่ที่อยู่ค่ายเดียวกัน เขารู้จักกันเพราะแฟนสาวไปเยี่ยมตนในค่าย แต่ปรากฏว่าแฟนสาวดันไปคบกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นสามีของครูแอน ตนยั้งเขาไม่อยู่ ทั้ง ๆ ที่มีแพลนจะหมั้นและแต่งงานในเร็ววันนี้ เมื่อเขาจะไปก็ปล่อยไป ตนไม่เอาคืนแล้ว
ขณะที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังพลทหารอาสาหลายครั้ง เพื่อขอฟังข้อเท็จจริงอีกฝ่าย แต่ยังไม่รับสายแต่อย่างใด