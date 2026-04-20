รวบคาผ้าเหลือง พระ วัย 41 ปี ยึดยาบ้า 201 เม็ด ชาวบ้านแฉพฤติกรรมแปลก เผยสาเหตุที่ต้องเสพยาบ้า อ้างเคยเก็บยาได้ 5 เม็ด เอามาเสพแล้วเกิดติด
วันที่ 20 เม.ย.2569 ร.ต.อ.การุณ แสงอรุณ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.นางรอง รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ว่าพบพระรูปหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกเหมือนคนบ้า เดินข้างทาง
จากนั้นตำรวจชุดสืบ สภ.นางรอง นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ พบพระตามที่ได้รับแจ้งจริง ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อ พระอนุขิต อายุ 41 ปี พูดจารู้เรื่องดีเหมือนคนปกติทั่วไป เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น ปรากฏว่าพบยาบ้า 201 เม็ดอยู่ในย่ามจึงนำตัวมาสอบสวนต่อที่ สภ.นางรอง
จากการสอบสวนเบื้องต้น พระอนุขิต ให้การรับสารภาพว่า เป็นยาบ้าของตนที่พกมาไว้ติดตัวเพื่อเสพเท่านั้น สาเหตุที่ต้องเสพยาบ้าเพราะชอบเดินไปกลับระหว่างบ้านของตัวเองที่ อ.นางรอง ไปยังวัดที่บวชที่ จ.นครราชสีมา แล้วไปเก็บยาบ้าได้ 5 เม็ด จึงเอามาเสพแต่เกิดติด จึงหาซื้อมาเพิ่มเพื่อเอาไว้เสพ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากพบประวัติเคยเข้าเรือนจำคดียาเสพติดมาแล้ว มีความเป็นไปได้ที่อาจจะใช้วิธีเดินย่ำต๊อกในคราบของพระ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สงสัยระหว่างซื้อขายยาบ้า หลังสอบสวนตำรวจให้พระผู้ใหญ่ทำการสึกออกจากการเป็นพระ
และตั้งข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)และเสพยาเสพติด และเสพยาเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป