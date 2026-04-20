ไม่จบง่าย! กฎชุมชนบานปลายห้ามเสียงดังวันพระ ถูกห้ามติดแอร์ช่างถูกทำร้าย ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบ กำนันเดือดประกาศเสียงตามสาย “มันติดหาสิแตกหยัง มันสิตายติมาติดแอร์ทำไมวันนี้”
วันที่ 20 เม.ย. 2569 ความขัดแย้งในพื้นที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ยังมีแนวโน้มบานปลาย กรณีชาวบ้านติดป้ายห้ามส่งเสียงดังในวันพระ ก่อนเกิดเหตุ พ่อจ้ำ หรือ นายจำเนียร ทำร้ายร่างกายชายหนุ่มที่จ้างช่างมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2569
ผู้เสียหายระบุว่า ได้ว่าจ้างช่างมาเจาะผนังเพื่อติดตั้งแอร์ให้แม่ ระหว่างดำเนินการมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงร้องห้าม บอกว่าเป็นวันพระไม่ให้ทำงานหรือส่งเสียงดัง จึงเข้าไปพูดคุย แต่เกิดโต้เถียงกัน ก่อนที่ นายจำเนียร จะเข้ามาตบศีรษะจนล้มทั้งยืน
ภายหลังทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยผู้เสียหายยอมเสียค่าปรับตามกฎหมู่บ้าน 500 บาท ขณะที่อีกฝ่ายตกลงชดใช้ 3,000 บาทที่ทำร้าย โดยจะนัดจ่ายวันที่ 25 เม.ย. นี้
หลังเหตุการณ์เผยแพร่ออกไป นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคง พร้อมสั่งการให้นายอำเภอวังสามหมอเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการลักลอบเล่นการพนัน เนื่องจากช่างแอร์ให้ข้อมูลว่าชาวบ้านที่ตะโกนห้ามนั้นกำลังนั่งเล่นไฮโลอยู่
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวันที่ 19 เม.ย. พบว่า นายจำเนียร ยืนยันไม่ได้เล่นการพนัน และไม่ได้ออกมาจากวงพนัน แต่เดินผ่านบริเวณดังกล่าว เห็นการเจาะผนังซึ่งผิดกฎหมู่บ้าน จึงตักเตือนจนเกิดโต้เถียง และยอมรับว่าพลั้งมือทำร้ายร่างกาย พร้อมแสดงความสำนึกผิด
ฝ่ายกำนัน ชี้แจงว่า พื้นที่เกิดเหตุเป็นร้านค้าและลานโล่ง ใช้เป็นจุดรวมตัวของชาวบ้าน ไม่มีการลักลอบเล่นการพนัน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีคนมารวมตัวมากเป็นพิเศษ
ยืนยันว่าหมู่บ้านมีกฎห้ามเล่นการพนันและกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท ฝ่ายปกครองจะเพิ่มความเข้มงวด ตรวจตรา และดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิด
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับตึงเครียดมากขึ้น เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบเรื่องบ่อนพนันจากเจ้าหน้าที่นอกพื้นที่ ส่งผลให้กำนันในพื้นที่ประกาศเสียงตามสายตำหนิผู้เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง
โดยระบุว่าเหตุการณ์บานปลายจากเรื่องติดตั้งแอร์ พร้อมกล่าวว่า “มันติดหาสิแตกหยัง มันสิตายติมาติดแอร์ทำไมวันนี้” และยังมีการขู่ดำเนินคดีกับผู้โพสต์ รวมถึงตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการอยู่ร่วมในชุมชน
ขณะที่ช่างแอร์และแม่ ระบุว่า ได้รับแรงกดดันจากผู้นำชุมชนอย่างหนัก จนตัดสินใจย้ายออกจากหมู่บ้าน เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย