ว่อนโซเชียล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังขอนแก่น เล่นสงกรานต์ ประแป้งหนุ่มๆ อ้างอากาศร้อน พลั้งเผลอ ลืมตัว จึงไปร่วมสาดน้ำ คณะสงฆ์มีมติลงโทษว่ากล่าวตำหนิ 1 ปี
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น เผยแพร่ภาพภาพพระสงฆ์ยืนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ประแป้งนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณหน้าวัดที่ในเมืองขอนแก่น พร้อมข้อความระบุว่า
“สาธุ นี่คือภาพ “ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังขอนแก่น นำทีมงานออกมาประแป้งหนุ่มๆ ในวันสงกรานต์” โดยในภาพพบว่า มีพระสงฆ์ และสามเณร รวมทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวกำลังยืนเล่นสงกรานต์อยู่ริมถนนอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งมีการประแป้งเล่นเล่นสงกรานต์เป็นผู้ชายนั่งอนู่บนรถเครื่องเสียง ซึ่งมีสาวๆยืนเต้นอยู่บนรถ ทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดดังกล่าว เพื่อเข้าพบกับทางเจ้าอาวาสฯ แต่ท่านติดกิจนิมนต์ไม่อยู่ที่วัด ซึ่งได้สอบถามชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในวัด พบว่าบางคนยืนยันว่าไม่ใช่พระที่วัด อาจจะเป็นวัดอื่น แต่บางคนก็เคยพบเห็นอยู่ที่วัด และพูดเป็นสองเสียงกรณีที่พระเล่นสงกรานต์ว่าเล่นได้กับเล่นไม่ได้ แต่พฤติกรรมดังกล่าวนั้น หากเป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ประแป้งเหมือนประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ไม่เหมาะสม เพราะอยู่ในผ้าเหลืองก็ต้องสำรวม
พร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวได้ทำการตรวจสอบจากในภาพพบว่าสถานที่เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลบนถนนเส้นเดียวกัน ยังพบร่องรอยคราบแป้งในจุดดังกล่าวทั้งที่พื้นและเสาไฟฟ้า
ขณะที่ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น (ผอ.พศจ.ขอนแก่น) กล่าวว่า ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวในสื่อโซเชียล ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน้าวัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันที่ 15 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 19.00 น.
“ภาพที่ปรากฎนั้นพระสงฆ์ตามภาพในโซเชียลคือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังห ซึ่งหลังจากที่พระท่านซึ่งเป็น 1 ในคณะกรรมการจัดงาน ได้แห่ออกจากชุมชนจะกลับเข้าวัดแล้ว เกิดความพลั้งเผลอ ลืมตัว ประกอบกับสภาพอากาศร้อน ได้เข้าไปร่วมเล่นกับพระสงฆ์และเณรที่ปรากฎในภาพแต่พอควร ก่อนที่จะเข้าวัดไปทั้งหมด”
นางเนตรทิพย์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้น ทางเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จเมื่อวานที่ผ่านมา (19 เม.ย.) โดยการกระทำดังกล่าวเป็นโลกวัชชะ คือ โทษทางโลก หรือความผิดที่ชาวบ้านทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นสิ่งที่สังคมติเตียน เป็นความผิดลหุโทษ
โดยทางคณะสงฆ์มีมติลงโทษให้ว่ากล่าวตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นบทลงโทษตามความผิดลหุโทษที่ร้ายแรงที่สุด หนักกว่าการทำทัณฑ์บน ซึ่งหากมีการประพฤติผิดซ้ำอีกก็จะมีการดำเนินการปลดจากตำแหน่งทันที ในส่วนของพระสงฆ์และสามเณรก็ได้มีการดำเนินการลงโทษตามความผิดลหุโทษ โลกวัชชะที่ปรากฏด้วยเช่นเดียวกัน