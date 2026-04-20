คนสุดท้ายที่ได้คุยกับ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เผยปมผิดปกติ ก่อนหายตัวกว่า 1 เดือน ด้าน ไวยาวัจกรวัด พูดเสียงสั่น เล่าเหตุไม่สบายใจหลังเกิดแบบนี้ติดต่อกันหลายคืน

วันที่ 20 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หลังหายตัวไปนานกว่า 1 เดือน ล่าสุดยังไม่พบตัว และยังคงไร้วี่แวว ท่ามกลางความกังวลของญาติและชาวบ้านในพื้นที่

นายเกียรติศักดิ์ อายุ 44 ปี น้องชายของเจ้าอาวาส เปิดเผยว่า ตนเป็นบุคคลสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสก่อนหายตัวไป ซึ่งขณะนั้นไม่พบความผิดปกติใด ๆ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในช่วงก่อนหน้า เจ้าอาวาสเคยมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภายในวัดอยู่บ้าง เป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการภายในวัดที่มีความเปลี่ยนแปลง

เจ้าอาวาสวัดสนามไชย

คนสุดท้ายที่ได้คุยกับ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เผยปมผิดปกติ ก่อนหายตัวกว่า 1 เดือน ด้าน ไวยาวัจกรวัด พูดเสียงสั่น เล่าเหตุไม่สบายใจหลังเกิดแบบนี้ติดต่อกันหลายคืน

ด้าน นายพฤกษ์ อายุ 64 ปี ไวยาวัจกรวัดสนามไชย กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับวัดมาโดยตลอด ไม่น่าเชื่อว่าจะจากไปโดยไม่มีสาเหตุ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการบูรณะวัด ใช้งบประมาณกว่า 14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันชำระหนี้ไปเกือบหมดแล้ว เหลือภาระหนี้สินอีกกว่า 1 ล้านบาท

นายพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ตนรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ผิดปกติของโทรศัพท์มือถือ ที่มักมีภาพของเจ้าอาวาสปรากฏขึ้นในช่วงเวลากลางคืนติดต่อกันหลายวัน ทำให้ยิ่งเกิดความกังวลต่อความปลอดภัย

เจ้าอาวาสวัดสนามไชย

ขณะเดียวกัน ทางวัดได้มีการจุดธูปบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อขอให้พบตัวเจ้าอาวาสโดยเร็ว

ทั้งนี้ ญาติและชาวบ้านขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ตามภาพวงจรปิด หรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของรถคันดังกล่าว ขอให้แจ้งมายังวัดสนามไชย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อเร่งติดตามและคลี่คลายคดี

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