อพยพชาวบ้านแม่สามแลบหนีระเบิด เข้าที่ปลอดภัย หลังกองทัพเมียนมา ทิ้งบอมบ์โจมตี ทหาร KNU ระเบิดข้ามมาฝั่งไทย
จากกรณี กองทัพอากาศเมียนมา ใช้เครื่องบินขับไล่โจมตีทางอากาศ ใส่โรงพยาบาลของทหาร KNU และบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง โดยกองทัพอากาศเมียนมา ได้ทิ้งระเบิด 9 ลูก ในพื้นที่บ้านอูมีท่า และบ้านอูซูท่า อ.บือโซ๊ะ จ.ผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ห่างจากแนวชายแดนด้านตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 500 เมตร และมีระเบิดตกข้ามฝั่งไทยบริเวณริมแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่แวน 1 ลูก อ่านข่าว ทัพเมียนมา บินโจมตี KNU ระเบิดตกฝั่งไทย แตกตื่นหนีตายอลหม่าน
ล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 เม.ย.69 นายคำผัน โมกไธสง นายอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่บ้านแม่สามแลบ เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศแจ้งเตือนราษฎรให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย และได้ประสาน อบต.แม่สามแลบ อพยพราษฎร ผู้หญิงและเด็กไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยกองก๊าด จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
โดยอยู่ในความดูแลของ อบต.แม่สามแลบ ซึ่งมีการจัดอาหารและน้ำดื่มให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ยังมีราษฎรอีกส่วนหนึ่ง ที่ได้อาศัยอยู่ในหลุมหลบภัย ใกล้กับที่พักอาศัย ประมาณ 10 คน เนื่องจากไม่มั่นใจว่าทหารเมียนมาจะบินมาทิ้งระเบิดอีกหรือไม่ โดยมีราษฎรส่วนหนึ่งยังไม่ยอมย้ายออกจากที่พักเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สิน
ขณะนี้ ทหารพรานที่ 3608, ผกก.สภ.สบเมย, นายก อบต.แม่สามแลบ ได้เข้าประจำในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลืออพยพราษฎร ต่อไป