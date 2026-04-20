สลด สาวใหญ่เดินลุยเลน งมหาหอยแครงขายเลี้ยงชีพ ถูกฟ้าผ่าเปรี้ยง เสียชีวิตกลางป่าชายเลน คาดสร้อยคอเป็นสื่อนำ เพื่อนช็อกเห็นคาตา
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 เม.ย.2569 ร.ต.อ.ภณนพทร นีสันเทียะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าใหม่ รับแจ้งเหตุมีชาวบ้านถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตบริเวณป่าชายเลน พื้นที่หมู่ 9 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จึงประสานแพทย์นิติเวช รพ.พระปกเกล้า และอาสาสมัครกู้ภัยฯ รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นคลองเลียบป่าชายเลนที่หนาแน่นไปด้วยต้นโกงกาง ซึ่งเชื่อมต่อออกสู่อ่าวคุ้งกระเบน บนพื้นถนน พบร่างไร้ลมหายใจของน.ส.สมปอง อายุ 54 ปี สภาพนอนแน่นิ่ง จากการชันสูตรเบื้องต้นพบรอยไหม้บริเวณลำคอ ซึ่งสวมสร้อยอยู่ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ บนรถมีถุงอวนใส่หอยแครง และหอยครางขนาดใหญ่จำนวน 2 ถุง พร้อมหมวกผ้าที่มีรอยฉีกขาด และรองเท้ายางวางอยู่ในถังพลาสติก เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม น.ส.นฤมล เพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่านาทีระทึก และยังไม่หายจากอาการช็อก ว่าทั้งคู่พากันลงไปงมหอยแครง เพื่อเอาไปขาย หาเงินเลี้ยงครอบครัวตามปกติ หลังจากนำหอยชุดแรกขึ้นมาเก็บ และลงไปงมรอบที่สอง สังเกตุว่าท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม ลมกระโชกแรง และมีเสียงฟ้าร้องเตือน จึงตัดสินใจพากันเดินลุยเลนเพื่อกลับขึ้นฝั่ง
“ตอนนั้น พี่สมปองเดินนำหน้า ส่วนตนเดินตามหลัง เว้นระยะห่างกันพอสมควร จู่ๆ ก็มีแสงแปลบจ้าเข้าตา พร้อมเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงสนั่น เห็นพี่ล้มฟุบไปต่อหน้า พยายามเข้าไปเรียก แต่ไม่มีการตอบสนอง จึงรีบวิ่งไปตามคนมาช่วย แต่เมื่อกลับมาก็พบว่าเพื่อนสิ้นลมแล้ว”
หลังการตรวจสอบหลักฐานบริเวณที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า แม้จะมีต้นโกงกางหนาแน่น แต่จุดที่เดินอาจเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะ กับกระแสไฟฟ้าจากท้องฟ้า ประกอบกับสร้อยคอที่ผู้เสียชีวิตสวมใส่อยู่อาจเป็น “สื่อนำกระแสไฟฟ้า” เหนี่ยวนำให้อสุนีบาตฟาดลงมาที่ร่างกายโดยตรงจนถึงแก่ชีวิต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มอบร่างให้กู้ภัย นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนมอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี พร้อมฝากเตือนพี่น้องชาวบ้านที่ต้องออกหาเช้ากินค่ำกลางแจ้ง ให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงพายุฤดูร้อน หากเห็นเค้าลางของพายุ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชื้นแฉะหรือแหล่งน้ำ และงดสวมใส่เครื่องประดับโลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย