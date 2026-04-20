อาลัยช่างกบ เสาหลักครอบครัว ช่วยลูก-เมีย 4 ชีวิตรอด แต่ตัวเองจมน้ำ หลังถูกเก๋งปาดหน้า จนปิกอัพเสียหลักพุ่งลงคลอง ช่วยเมียคนสุดท้าย ก่อนหมดแรงจมหายไป ฝากถึงคนขับเก๋ง จิตใจทำด้วยอะไร
จากอุบัติเหตุเมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา นายปัญญา เถื่อนกลีบ หรือ “ช่างกบ” อายุ 46 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และช่างแอร์ชื่อดัง เสียชีวิตจากการหักหลบรถเก๋งตัดหน้าจนรถพุ่งตกคลองชลประทานหมู่ 1 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยผู้ตายได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายช่วยลูกเมียรวม 4 ชีวิตจนรอดตาย แต่ตัวเองกลับหมดแรงจมน้ำเสียชีวิต อ่านข่าว พ่อสละชีวิต ดันลูกเมีย 4 คนพ้นน้ำจนรอดตาย หลังปิกอัพถูกเก๋งตัดหน้า หักหลบจนพุ่งตกคลอง
ล่าสุดเมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 20 เม.ย.69 บรรยากาศที่วัดมเหยงค์ ต.เที่ยงแท้ เป็นไปด้วยความโศกเศร้า ญาติได้นำร่าง นายปัญญา มาตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงม โดยเฉพาะกลุ่มญาติที่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียเสาหลักอย่างกะทันหัน ขณะที่ภรรยาของผู้ตายยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรคบุรี เนื่องจากหมอกังวลเรื่องปอดติดเชื้อ ส่วนลูกสาววัย 7 ขวบยังมีอาการหวาดผวาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายพัชรกร เทพแก้ว อายุ 29 ปี น้องเมียของผู้ตาย เปิดใจด้วยน้ำตานองหน้าว่า พี่เขยเป็นคนมีน้ำใจ เป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน คอยช่วยเหลือทุกคนและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานประเพณีต่างๆ มาโดยตลอด เมื่อขาดเขาไปเหมือนเสาบ้านพังทลาย เพราะพี่สาวไม่มีอาชีพอื่นนอกจากช่วยงานพี่เขย ต่อจากนี้ไปครอบครัวที่เคยมีความสุขและลูกๆ ทั้ง 3 คนที่กำลังเรียนหนังสือจะอยู่อย่างไร เมื่อขาดรายได้หลักไปเพียงชั่วพริบตา
นายพัชรกร ยังเผยนาทีบีบหัวใจตามคำบอกเล่าของพี่สาวว่า หลังจากรถตกคลองกระจกแตก นายปัญญา ได้เร่งพาลูกคนเล็กออกจากรถส่งขึ้นฝั่งก่อน จากนั้นหลานๆ ช่วยกันดึงพี่สาวตนตามขึ้นไป แต่เมื่อ นายปัญญา เห็นว่าภรรยายังอยู่ใกล้ตลิ่ง จึงใช้แรงสุดท้ายดันตัวภรรยาขึ้นไปจนสำเร็จ พี่สาวตนพยายามจะคว้ามือ นายปัญญา ไว้ แต่กลับหลุดมือและสลบไป ก่อนที่ นายปัญญา จะจมหายไปต่อหน้าต่อตา
พร้อมกันนี้ ญาติยังฝากถึงคนขับรถเก๋งคู่กรณีที่ขับหนีไปว่า “จิตใจคนทำด้วยอะไร” หากเป็นครอบครัวคุณบ้างจะรู้สึกอย่างไร เพียงแค่หยุดรถช่วยสักวินาทีเดียวพี่เขยอาจจะรอดชีวิต แต่กลับเลือกขับหนีทิ้งให้ 5 ชีวิตเผชิญชะตากรรมในน้ำ หากกระจกรถไม่แตกทุกคนคงตายกันหมด จึงอยากเรียกร้องให้คนขับรถคันดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไป เพราะความประมาทเพียงครั้งเดียวของเขาได้ทำลายครอบครัวคนอื่นจนพังพินาศในพริบตาเดียว