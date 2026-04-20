รวบช่างประจำโรงแรม ใช้มาสเตอร์คีย์ ย่องลักทรัพย์ลูกค้า กวาดทรัพย์สินไปกว่าครึ่งล้าน
วันที่ 20 เม.ย.69 พ.ต.อ.พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร ผกก.สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.อดิศร กองโกย รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ท.วิโรจน์ อินทโฉม สว.สส. นำกำลังชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุม นายสุรพันธ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาลักทรัพย์ โดยจับกุมได้ภายในห้องพัก เคหะเอื้ออาทรนาจอมเทียน หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พร้อมของ สร้อยคอทองคำพร้อมพระนางกวักเลี่ยมทอง น้ำหนัก 3 บาท จำนวน 1 เส้น, สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ 1 เส้น, สร้อยข้อมือทองคำหนัก 50 สตางค์ 1 เส้น, สร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 บาท 1 เส้น, แหวนทองคำหนัก 50 สตางค์ 1 วง, เงินสด 116,000 บาท และ สลากกินแบ่งรัฐบาลอีกหลายใบ รวมมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาท
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา น.ส.ลัดดาวัลย์ อายุ 42 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน โดยวางกระเป๋าคาดเอวไว้บนโต๊ะภายในห้อง ซึ่งภายในมีทรัพย์สินเป็นทองรูปพรรณและเงินสด ต่อมาในช่วงเช้ามืด ผู้เสียหายตื่นขึ้นพบว่ากระเป๋าดังกล่าวหายไป จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
จากการสืบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีช่างของโรงแรมรายหนึ่งชื่อ “ช่างแม็ก” ได้มาเบิกการ์ดมาสเตอร์คีย์ ที่สามารถเปิดห้องพักได้ทุกห้อง โดยอ้างว่าลืมอุปกรณ์ไว้ภายในห้อง ก่อนจะนำการ์ดมาคืนภายหลัง
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบจนทราบว่าคือ นายสุรพันธ์ เมื่อเชิญตัวมาสอบสวน ก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง และพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางที่ซุกซ่อนไว้ภายในห้องพักดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาจอมเทียน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป