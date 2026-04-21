ต้นสะเดาอาถรรพ์ ผัวเมียควบเก๋งพุ่งชนกลางลำต้น เสียชีวิต 1 เจ็บ 1เผยก่อนหน้านี้ เมื่อ 3 วันก่อน เพิ่งมีอุบัติเหตุเก๋งพุ่งชนต้นเดียวกันนี้จนรถขาด 2 ท่อน

นครราชสีมา – วันที่ 21 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สูงเนิน รับแจ้อุบัติเหตุรถเก๋งชนต้นไม้ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 11 ถนนสายสีคิ้ว–โชคชัย หน้าวัดพุทธธรรมวนาราม ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างแสงธรรมรุดตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบ รถเก๋งพุ่งชนต้นไม้สภาพหน้ารถพังยับเยิน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือพบว่าไม่สามารถนำร่างออกมาจากรถได้ทัน จึงใช้เครื่องตัดถ่างซึ่งใช้เวลา 30 นาที จนสามารถนำร่างออกมาได้ ทราบชื่อ นายรวีโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี บาดเจ็บสาหัสหลายจุดหมดสติ และ น.ส.ธนัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี เสียชีวิตอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่นำผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลสูงเนินในเวลาต่อมา

สำหรับอุบัติเหตุจุดดังกล่าวเมื่อ 3 วันก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน เกิดอุบัติเหตุ รถเก๋ง นิสสัน สีแดง ทะเบียนนครราชสีมา ชนอัดก็อปปี้กับต้นสะเดา ต้นเดียวกันกับวันเกิดเหตุวันนี้ จนอุบัติเหตุจุดดังกล่าวเป็นที่พูดถึงกันว่าเป็นอาถรรพ์จุดเกิดอุบัติเหตุนี้หรือไม่ ที่เกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้งมากกับต้นไม้ต้นนี้

ข่าว ต้นสะเดา

หนุ่มควบนิสสันเอ็มวี พุ่งลงข้างทาง ฟาดต้นไม้รถเกือบขาด 2 ท่อน คนขับสาหัส หมดสติในรถ

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