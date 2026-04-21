หนุ่ม รปภ.วัย 63 ขี่จักรยานยนต์เกี่ยวกระจกรถจอดข้างทาง เสียหลักมุดเข้าใต้ท้องรถ 18 ล้อพ่วง ก่อนถึงบ้านแม่ 100 เมตร เสียชีวิตคาถนน
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 21 เม.ย.69 ร.ต.ท.ปริญ ประเสริฐ พงส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทับมีผู้เสียชีวิต บริเวณภายในซอยวัดแหลมฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 4 เลนรถวิ่งสวนทางกัน บริเวณกลางถนน พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า PCX สีเทา หมายเลขทะเบียน 7 ข จ 9704 กทม.ล้มคว่ำในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินใกล้กัน พบร่างนายสำเริง อายุ 63 ปี เสียชีวิตอยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด บริเวณศีรษะมีบาดแผลเปิดขนาดใหญ่จนมันสมองไหล สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงิมอมม่วง สวมกางเกงขายาวสีดำ รองเท้าแตะ
ห่างกันเล็กน้อยพบรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุก 18 ล้อพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อ ฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียนหัวพ่วง 70-4207 ประจวบคีรีขันธ์ ท้ายพ่วงหมายเลขทะเบียน 70-6451 ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีน.ส.จินตนา อายุ 36 ปี โชเฟอร์รถบรรทุกพ่วง ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบถามน.ส.จินตนา โชเฟอร์รถบรรทุกพ่วง ให้การในสีหน้าเศร้าพร้อมร้องไห้น้ำตานองหน้าตลอดเวลาว่า ขับรถมาจากท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนำผ้าม้วนมาส่งให้กับโรงงาน ภายในซอยวัดแหลมฟ้าผ่า หลังลงเสร็จกำลังขับรถกลับไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จอดแวะซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียงปากซอยร่วมพัฒนา ห่างจุดเกิดเหตุ 2 กิโลเมตร ในระหว่างวิ่งรถอยู่ในเลน เห็นรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาอย่างเร็ว ก่อนจะเฉี่ยวกับกระจกรถที่จอดอยู่ข้างทาง จนรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งมาหารถ และถูกล้อหลังทับเข้าอย่างจัง จนรถพังและคนขับเสียชีวิตคาที่ จึงจอดรถลงมาดู
สอบถาม นาย โลม มะลิแย้ม 51 ปี ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าในขณะที่ตนนั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงรถล้มดังโครม ก่อนจะเดินออกมาดูพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่บนถนนและเห็นคนขี่นอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนและเห็นรถพ่วง 18 ล้อจอดอยู่และเห็นรถยนต์กระบะจอดชิดขอบทางด้านซ้ายและเห็นรถยนต์กระบะใหญ่จอดลงของอยู่ ก่อนที่เจ้าของรถจะรีบขับออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว
นางชุติกาญจน์ อายุ 59 ปี น้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่า ผู้เสียชีวิตปกติอาศัยอยู่คนเดียวที่หมู่บ้านเอื้ออาทรภายในซอยหมอบาง ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่จักรยานมาเพียงคนเดียวเพื่อที่จะมาหา ซึ่งจะถึงบ้านแม่อีก 100 เมตรเท่านั้น แต่มาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเสียก่อน
ทางด้านคู่กรณีอีกราย ทราบชื่อ นายพัสกร อายุ 35 ปี เจ้าของร้านดอกไม้ เล่าว่าตนขับรถไปรับสินค้ามาแล้วมาจอดบริเวณหน้าร้านก่อนจะเอาของเข้าไปเก็บในร้าน ก่อนจะได้ยินเสียงคล้ายเหล็กหล่น ตนจึงรีบวิ่งออกมาดู เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่บนพื้นถนน และเห็นรถพ่วงจอดอยู่ห่างกันก็เลยคิดว่ารถพ่วง 18 ล้อทับรถจักรยานยนต์ ซึ่งจากที่ตนตรวจสอบแล้วพบว่ารถจักรยานยนต์ได้เกี่ยวกับกระจกรถของตน แล้วรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ก่อนถูกทับจนเสียชีวิตคาที่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้น ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อผ่าพิสูจน์พร้อมเชิญตัวคนขับรถบรรทุก 18 ล้อพ่วงและคนขับรถยนต์กระบะไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจพร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป