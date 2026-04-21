เมียพยาบาลกอดร่างสามี นายดาบตำรวจปล่อยโฮ นำอาวุธปืนออกมาทำความสะอาด ลั่นโป้งร้องลั่นกระสุนเจาะหน้าอก หมอสุดยื้อเสียชีวิต
วันที่ 21 เม.ย.2569 ร.ต.อ.พิชานนท์ ปลื้มสุด รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม จ.นครพนม รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทำปืนลั่นกระสุนเจาะเข้าหน้าอกบาดเจ็บสาหัสที่บ้านพัก ภายในหมู่บ้าน ริมถนนบายพาสสายนครพนม-ท่าอุเทน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ธนชิต สุขพัฒนานรากุล ผกก.สภ.เมืองนครพนม เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) นครพนม ตำรวจฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่กู้ชีพและหน่วยกู้ภัย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งปูนชั้นเดียว พบรอยเลือดหยอดเป็นทางหน้าบ้านจนถึงถนนนอกบ้าน ส่วนบาดเจ็บเป็น ดาบตำรวจ อายุ 44 ปี ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานสืบสวน สภ.เมืองนครพนม มีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่อกซ้าย 1 นัดถูกนำตัวส่ง รพ.นครพนม ไปก่อนแล้วแต่กระสุนปืนเข้าจุดสำคัญเสียชีวิตในเวลาต่อมา บริเวณระเบียงหน้าบ้าน พบปลอกกระสุนขนาด 9 ม.ม.ตกอยู่ 1 ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างปืนวางระเรียงรายอยู่
สอบสวนภรรยา ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุตนยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ริมรั้ว ส่วนสามีนำอาวุธปืนมาขัดล้างทำความสะอาดหน้าระเบียงบ้าน ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด แล้วสามีกุมหน้าอกซ้ายมาเรียกบอกว่า “พี่ทำปืนลั่น พี่เจ็บช่วยด้วย” ตนจึงรีบแจ้งให้รถกู้ชีพมารับตัว สามีเป็นคนอารมณ์ดีเพื่อนตำรวจและชาวบ้านในหมู่บ้านต่างรักใคร่ ก่อนนี้ 1 ปีเคยตกต้นไม้ทำให้ร่างกายซีกขวาอ่อนแรงอาจเป็นอุปสรรคด้านการทำงานผู้บังคับบัญชาจึงโยกจากงานสืบสวนหาข่าวให้ไปทำหน้าที่สิบเวรหน้าห้องขังแทน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาด นายดาบตำรวจนำอาวุธปืนมาขัดล้าง แต่ด้วยมือขวาอ่อนแรงขณะถอดส่วนประกอบของอาวุธปืนอาจมีกระสุนหลงเหลือในลำกล้อง ซึ่งจะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป