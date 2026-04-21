ตำรวจปรับ สาวประเภทสอง แดนซ์ถอดเสื้อโชว์ กลางงานสงกรานต์บางเสร่ เจ้าตัวเผยทำเกินเลยเพราะเมา เปิดข้างบนจริง แต่ข้างล่างมีบิกินี่
จากเทศกาลวันไหลสงกรานต์ ที่บางเสร่ บริเวณถนนเลียบชายหาดบางเสร่ เมื่อคืนวันที่ 20 เมษายน 69 ที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่นบางส่วน โดยเฉพาะหญิงสาวและสาวประเภทสอง แต่งกายในลักษณะล่อแหลม เปิดเพลงเสียงดังและเต้น โดยหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมสวมชุดคล้ายบิกินี่ก่อนจะถอดเสื้อออก เหลือเพียงท่อนล่าง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจอยู่ในอาการมึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 21 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.สัตหีบ พ.ต.ท.เกรียงไกร มีแสง รอง ผกก.สืบสวน พ.ต.ท.เนธิวัตร ภูบาลชื่น รองผกก.สอบสวน สภ.สัตหีบ พ.ต.ท.ชนะทัต นวคุณรังสี รอง ผกก ป สภ.สัตหีบ ได้ทราบข่าวได้ทำการติดตามสาวตามในคลิปมาสอบสวน ที่ สภ.สัตหีบ
โดยสามารถติดตามตัวมาสอบสวนที่ สภ.สัตหีบ ทราบชื่อ นายเชอรรี่ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี สาวประเภทสองที่อยู่ในคลิปดังกล่าว มาสอบสวน
โดย นายเชอรรี่ เล่าว่า เมื่อวานตนได้มาเที่ยวสงกรานต์ที่บางเสร่โดยได้ดื่มแอลกอฮอล์ไป ก็มีความรู้สึกสนุกสนานเลยทำอะไรเกินเลยมีการเปิดข้างบนและข้างล่างจริงๆ แต่มีการปิดจุก ส่วนข้างล่างไม่ได้เปิดมีบิกีนี่ ซึ่งตนก็อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งภายหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับกับนายเชอร์รี่ ในข้อหา กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต่อไป