วัยรุ่นแดนซ์หลุดบางเสร่ สาวถอดเสื้อโชว์ กลางงานสงกรานต์ นักท่องเที่ยววิจารณ์สนั่น แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทบภาพลักษณ์
วันที่ 21 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณถนนเลียบชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติออกมาเล่นน้ำสงกรานต์อย่างหนาแน่น สร้างบรรยากาศคึกคักตลอดช่วงค่ำคืน
อย่างไรก็ตาม พบกลุ่มวัยรุ่นบางส่วน โดยเฉพาะหญิงสาวและสาวประเภทสอง แต่งกายล่อแหลม เปิดเพลงเสียงดังและเต้นอย่างสนุกสนาน โดยหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมสวมชุดคล้ายบิกินี่ ก่อนจะถอดเสื้อออกจนเปลือยท่อนบน เหลือเพียงท่อนล่าง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจอยู่ในอาการมึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก โดยมีบางส่วนส่งเสียงเชียร์ ขณะที่อีกหลายฝ่ายแสดงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ รวมถึงความเหมาะสมเนื่องจากมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก