ชัยนาท ชาวบ้าน ‘เผาป่า’ วันเดียว 4 จุด เย้ยประกาศผู้ว่าฯ ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิง – อาสาสมัครกู้ภัย เร่งดับไฟก่อนลมพัดเข้าบ้านประชาชน

21 เม.ย. 69 – เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกล้วย และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ป่ายูคาลิปตัส บริเวณแยกสามบ้านใหม่ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

โดยเพลิงได้โหมไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากกระแสลม กินพื้นที่กว่า 2 ไร่เศษ อยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียง 100 เมตร ซึ่งในวันเดียวกันนี้พบเหตุลักลอบเผาในลักษณะเดียวกันรวมถึง 4 แห่ง

เบื้องต้นคาดว่าทั้ง 4 เหตุการณ์ เกิดจากฝีมือการลักลอบจุดไฟของบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางการยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ของ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าฯชัยนาท ที่เพิ่งออกหนังสือด่วนที่สุด กำหนดให้เป็น “วาระเร่งด่วนระดับจังหวัด” หลังพบสถิติจุดความร้อน (Hotspot) พุ่งสูงกว่าปีก่อนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยกำชับให้บังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาทุกประเภทอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น

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