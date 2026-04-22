ล่าแก๊งผ้าเหลือง มั่วสุมดื่มเหล้า-ดมกาว ไหวตัวทันหลบหนีเจ้าหน้าที่ สำนักงานพุทธฯ รู้สึกไม่สบายใจ เร่งตรวจสอบ พร้อมจับสึกทันทีถ้าเป็นพระจริง
จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์รวมตัวมั่วสุมดื่มสุราและดมกาวบริเวณใต้ต้นโพธิ์ริมคูเมือง หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
ล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2569 ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา และพระประเสริฐ อชิวโร พระวินยาธิการ ตัวแทนเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต 1
นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที แม้ในการตรวจสอบครั้งนี้จะไม่พบกลุ่มบุคคลตามที่ปรากฏในคลิป เนื่องจากได้ไหวตัวทันและหลบหนีไปก่อนหน้า แต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานสำคัญทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุจำนวนมาก ประกอบด้วย ถุงกาวที่ใช้แล้ว 2 ถุง กระป๋องกาว ขวดเหล้าขาว เสื่อ หมอน และอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับประกอบอาหาร
ดร.พรพนา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นมุมอับสายตาและมีส่วนที่เป็นหลืบคล้ายอุโมงค์ใต้ดิน ทำให้มองจากภายนอกไม่เห็นและกลายเป็นแหล่งมั่วสุมได้ง่าย ทางสำนักงานพุทธฯ รู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก และได้ประสานงานกับคณะสงฆ์ปกครองในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคลกลุ่มนี้
หากพบว่าเป็นพระสงฆ์จริงจะต้องดำเนินการทางวินัยสงฆ์อย่างเด็ดขาดถึงขั้นให้สละสมณเพศ แต่หากเป็นพระปลอมจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายทันที พร้อมย้ำว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบสิ้นเพื่อรักษาศรัทธาของชาวโคราช
ด้าน พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ระบุว่าได้สั่งการให้ชุดสายตรวจเข้มงวดตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วเมือง และมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายและคลิป รวมถึงสอบปากคำชาวบ้านใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุไม่เหมาะสมในอนาคต
ขณะที่ พระประเสริฐ อชิวโร ตัวแทนเจ้าคณะตำบล ระบุว่าขณะนี้คณะสงฆ์ได้รับหลักฐานคลิปวิดีโอทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบสังกัดของพระกลุ่มดังกล่าว โดยได้ประสานไปยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่อง
พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนว่าหากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือกระทำการไม่เหมาะสมในลักษณะนี้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ทันที เพื่อให้การเข้าระงับเหตุและตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที