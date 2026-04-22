ผบก.ภ.จว.ยะลา แจ้งพบความเคลื่อนไหว กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จ่อสร้างสถานการณ์ซ้ำ บันนังสตา-รามัน หวังลอบยิง เจ้าหน้าที่ ขณะลาดตระเวน พุ่งเป้า ชุมชนไทยพุทธ สั่งคุมเข้ม ยกระดับมาตรการ รปภ.ขั้นสูงสุด กำชับสกัดกั้นฉวยโอกาสดักซุ่มโจมตี ลดสูญเสียชีวิต-ทรัพย์สิน
22 เม.ย. 69 – จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 33 (ฉก.ทพ.33) ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ทำให้หน่วยงานความมั่นคง ต้องสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทันที
พลตำรวจตรี กองอรรถ สุวรรณขำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำไปยังกำลังพลทุกหน่วย ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ
โดยเฉพาะ จุดตรวจและจุดสกัด ให้ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียด เพื่อสกัดกั้นการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังปรับยุทธวิธีการปฎิบัติ เน้น หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางหรือเวลาที่ซ้ำซาก เพื่อป้องกันการถูกดักซุ่มโจมตี และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ฐานปฏิบัติการที่มีมาตรการป้องกันต่ำ และกลุ่มเป้าหมายอ่อนแอ
ขณะที่ด้านการข่าวพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ระดับปฏิบัติการและระดับสั่งการ เข้ามารวมตัวในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมก่อเหตุ เพ่งเล็ง อำเภอบันนังสตา
โดยพบกลุ่ม ผกร. รวมตัวกันในพื้นที่ ตำบลบันนังสตา และตำบลเขื่อนบางลาง เพื่อคอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ และหาช่องโหว่โจมตีฐานปฏิบัติการ ที่มีการป้องกันต่ำ
ส่วน อำเภอรามัน ซึ่งมีรายงานพบ สมาชิกกลุ่มปฏิบัติการ เข้าไปกบดานในพื้นที่ ตำบลบือมัง เพื่อเตรียมแผนลอบยิงเจ้าหน้าที่ ขณะลาดตระเวน รวมถึงพุ่งเป้าโจมตีชุมชนไทยพุทธ ในตำบลโกตาบารู และตำบลกาลูปัง
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานข้างเคียง เพื่อบูรณาการความปลอดภัยอย่างสูงสุด