อยุธยา พระกบ เผย งง ถูก ตำรวจ เรียกสอบปากคำ ปม พระครูปลัดสมบัติ หายตัวปริศนา ยันไม่ใช่ผู้ต้องหา แจง เป็นเพียงพระลูกวัด ไม่มีขัดแย้งเรื่อง ชิงตำแหน่ง-ผลประโยชน์ ย้ำเห็นรถสีน้ำเงิน ช่วงมืดอาจมองผิด ชี้ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย อาจเครียดสะสม-ภาระงานรุมเร้า-ปัญหาครอบครัว
22 เมษายน 2569 – พระวชิร ฐิตะธรรมโม หรือ พระกบ พระลูกวัดสนามไชย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ปักพิกัด GPS ให้กับคนขับรถรับจ้าง ในวันที่ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวไป ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชน
พระวชิร ฐิตะธรรมโม ระบุว่า ตนเองยังไม่เข้าใจเหตุผลที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำ โดยยอมรับว่าแอบงง เนื่องจากตนไม่ใช่ผู้ต้องหา แต่ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ในประเด็นรถที่มารับ เจ้าอาวาส ซึ่งคนขับรถให้ข้อมูลว่า เป็นสีบรอนเงิน พระกบ ยืนยันตามที่เคยให้ข้อมูลว่า เห็นเป็นรถสีน้ำเงิน อย่างไรก็ตาม หากข้อเท็จจริงเป็นรถสีบรอนเงิน ก็เป็นไปได้ว่า ตนอาจมองผิด เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืน และอาจมีผลจากแสง
ส่วนประเด็นความขัดแย้งภายในวัด พระกบยืนยันว่า ไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องจากตนเป็นเพียงพระลูกวัด ไม่ใช่ พระสังฆาธิการ จึงไม่มีเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งหรือผลประโยชน์
สำหรับข้อมูลที่ระบุว่า เจ้าอาวาสจ้างรถไปจังหวัดตาก พระกบ เผยว่า ไม่เคยได้ยิน เจ้าอาวาส พูดถึงพระเพื่อน ที่จังหวัดตากมาก่อน จากการติดตามข่าว ตนเชื่อว่า เจ้าอาวาส อาจมีความเครียดสะสม ขณะที่ปัญหาส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียด
อีกประเด็นหนึ่ง ที่อาจเป็นสาเหตุความเครียด คือ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งเจ้าอาวาสตั้งเป้าให้มีสามเณรบวช 60 รูป แต่ในช่วงแรกมีผู้สมัครเพียงประมาณ 30 รูป อาจทำให้กังวลว่า จะไม่เป็นไปตามเป้าและเกรงว่า จะถูกตำหนิจากเจ้าภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันบวชจริง มีสามเณรเข้าร่วมมากกว่า 60 รูป
พระกบ ยังระบุว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และวัดสนามไชย มีความพร้อมด้านสถานที่ จึงได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพมาโดยตลอด
นอกจากนี้ เจ้าอาวาส เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ยอมรับว่า ระบบการทำงานของคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบัญชีที่มีความละเอียดมากขึ้น อาจทำให้เจ้าอาวาสเกิดความเครียดจากการปรับตัวไม่ทันต่อระบบเทคโนโลยี อีกทั้งยังต้องรับภาระงานภายในวัดแทบทุกด้าน
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าเจ้าอาวาส อาจไปปลีกวิเวก พระกบมองว่า ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากเจ้าอาวาส มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งขาไม่ค่อยดี เดินกะเผลก และเป็นผู้ที่ห่วงใย วัดสนามไชย อย่างมาก
ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยด้านครอบครัว โดย เจ้าอาวาส เป็นคนกตัญญู ปัจจุบันบิดาล้มป่วย และเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่สร้างความกังวลให้กับ เจ้าอาวาส ก่อนการหายตัวไป