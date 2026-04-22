หนุ่มใช้ปืนลูกดอกที่เพิ่งสั่งซื้อมาออกไปหายิงกบริมแม่น้ำ ได้จังหวะลั่นไกแต่ลูกดอกยาวกว่า 2 ฟุตไม่ถูกกบ แต่ย้อนกลับมาเข้าเบ้าตาทะลุสมอง หามส่งโรงพยาบาลอาการสาหัส
วันที่ 22 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุชายถูกลูกดอกแทงเข้าบริเวณเบ้าตาซ้ายทะลุเข้าในสมองอาการสาหัส หลังออกไปใช้ปืนยิงปลา โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา
นางบุดดี อายุ 50 ปี เปิดเผยว่า ลูกเขย อายุ 27 ปี ชอบออกไปหายิงปลาหรือกบตามริมแม่น้ำชี วานนี้ลูกขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปพร้อมกับปืนลูกดอกคู่ใจที่เพิ่งสั่งซื้อมาได้ไม่นาน เวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมงลูกเขยขี่รถกลับบ้านเอามือกุมตามาพร้อมกับลูกดอกปักเข้าเบ้าตาซ้าย
” แล้วตกใจมากไม่รู้ว่าโดนได้อย่างไรเรียกให้คนมาช่วยพาตัวส่งรพ.สตึก แต่โรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือพร้อมจึงส่งไปผ่าตัดอยู่ที่รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ โดยเป็นลูกดอกเหล็กยาวกว่า 60 ซม. หรือขนาด 2 ไม้บรรทัด แทงเข้าบริเวณเบ้าตาซ้ายทะลุเข้าในสมองอาการสาหัส
ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าอาการยังสาหัส สอบถามลูกเขยทราบว่า ช่วงนั้นเห็นแววตากบตัวใหญ่อยู่ห่างจากตัวเองประมาณ 10 เมตร จึงเอาปืนที่เตรียมไปยกขึ้นมาเอาลูกดอกใส่ ซึ่งลูกดอกมีเชือกผู้ไว้ที่หางสำหรับดึงกลับคืนมาหากโดนตัวสัตว์
เมื่อยิงออกไปแล้ว กลับไม่โดนตัวกบ ลูกดอกเด้งย้อนมาเข้าตาลูกเขยอย่างจัง ส่วนสาเหตุที่ลูกดอกเด้งกลับคืนมาอาจจะเกิดการขัดข้องกับตัวปืนยิงไม่สุด ทำให้ลูกดอกเด้งกลับมาคืน แต่ก็งงที่ลูกดอกเด้งกลับมาเข้าตาลูกเขยที่เล็งพอดี ตอนนี้ยังห่วงว่าหมอจะทำการรักษาอย่างไร หลังจากหมอแจ้งว่าเป็นจุดอันตราย ซึ่งจะต้องคอยลุ้นว่าหมอจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน “