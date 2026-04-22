ดับกว่า 3 ชั่วโมง ไฟไหม้ตรอกลิเก กลางเมืองนครสวรรค์ เผยมีกว่า 200 หลังคาเรือน เจ้าของบ้านเผยหนีได้อย่างเดียว ขนของออกไม่ได้สักชิ้น ไฟลามเร็วมาก

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา บริเวณซอยลิเก เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนกว่า 220 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วในวงกว้าง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งระดมกำลัง พร้อมรถบรรทุกน้ำมากกว่า 10 คัน เข้าควบคุมสถานการณ์ โดยกระจายกำลังฉีดน้ำสกัดไฟจากหลายทิศทางรอบชุมชน อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นชุมชนแออัด ถนนและซอยคับแคบ ทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงได้โดยตรง ส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้เวลานานในการสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งอพยพและขนย้ายทรัพย์สินออกจากชุมชนอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้พักอาศัยในละแวกดังกล่าว โดยผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของเหตุเพลิงไหม้เกิดจากบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง รวมถึงบ้านของตน ทำให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกมาได้ทัน เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น

อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ใช้เวลาควบคุมสถานการณ์นานกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ เบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า 10 หลังคาเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป

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