จับแล้วลูกชายโหด ซดเหล้าขาวเมาคลั่งบุกแทงพ่อกินข้าวไม่ทันหมดจานเสียชีวิตสลด อ้างขอเงินซื้อเหล้าไม่ให้แล้วยังชอบบ่นด่า
วันที่ 22 เม.ย.2569 จากเหตุสลดพ่อวัย 69 กินข้าวไม่ทันหมดจาน ถูกลูกชายคนโต อายุ 45 ปี ซดเหล้าขาวแล้วคลั่งบุกแทงโคม่าไปสิ้นใจรพ. ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว โดยภรรยาเพิ่งพาไปใส่บาตรทำบุญวันเกิด เผย ลูกชายป่วยจิตเวชชอบขอเงินไปซื้อเหล้าขาวกินเวลาเมาแล้วจะขาดสติ
ล่าสุดคดีนี้ พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร และ พ.ต.อ.พศพงศ์ มณฑา ผกก.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สั่งการกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนเข้าจับกุมตัวลูกชายได้แล้ว หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบเห็นลูกชายหลบหนีมาอยู่ภายในซอยกลิ่นสุคนธ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในสภาพมีเลือดเต็มไปทั่วตัว ศีรษะมีบาดแผล โดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
เบื้องต้นลูกชาย ยังให้การวกวน บอกว่าที่ก่อเหตุแทงพ่อเพราะไปขอเงินพ่อซื้อเหล้าเพิ่มแต่พ่อไม่ให้จึงใช้อาวุธทำร้ายพ่อ ก่อนก่อหตุยังเสพยาบ้าไป 1 เม็ด โดยอ้างว่าพ่อชอบบ่นด่า ตอนนั่งกินข้าวก็โดนบ่น กลับจากทำงานก็โดนบ่น วันนี้ขณะนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างพ่อบ่นแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนจึงตามไปเคาะประตู พอพ่อเปิดออกมาก็ใช้มีดทำครัวจ้วงแทงไม่ยั้งแล้วหนีออกจากบ้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งตัวไปฝากขังยังศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐาน “ฆ่าบุพการี” มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
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