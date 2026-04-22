ผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่งด่วน! ระดมเจ้าหน้าที่สกัด ไฟป่า “เขาสลักพระ” หลังลมแรงโหมลามหนัก สั่งเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ป้องกันไฟปะทุ-สะเก็ดกระเด็นข้ามแนวกันไฟ

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีเร่งรายงานความคืบหน้า กรณีปรากฏภาพข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าเกิดเหตุไฟป่าลุกไหม้อย่างรุนแรงบนภูเขาในพื้นที่ตำบลวังด้ง ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ไฟป่า "เขาสลักพระ"

ผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่งด่วน! ระดมเจ้าหน้าที่สกัด ไฟป่า “เขาสลักพระ” หลังลมแรงโหมลามหนัก

  • ไทม์ไลน์และจุดเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบของอำเภอเมืองกาญจนบุรี พบว่าจุดเกิดเหตุตั้งอยู่บนภูเขาใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (พื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)

  • ​จุดเริ่มเหตุ:

ไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา

  • ปัจจัยโหมลาม:

ในวันนี้ (22 เม.ย.) มีกระแสลมพัดแรงต่อเนื่อง ทำให้ไฟขยายวงกว้างจนดูเหมือนไหม้ทั้งภูเขาตามภาพที่ปรากฏใน Facebook

  • สนธิกำลัง “ฝ่ายปกครอง-ป่าไม้” เร่งทำแนวกันไฟ

​เพื่อให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการระดมกำลังจากหลายภาคส่วนเข้าปฏิบัติการ ณ บริเวณ ป่าไร่สารวัตร (พิกัด 47P0535464 E1569330):

  • ฝ่ายปกครอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรอาสาสมัคร เร่งทำแนวกันไฟบริเวณตีนเขา เพื่อเป็นปราการด่านสุดท้ายไม่ให้ไฟลามเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชน

  • หน่วยพิทักษ์ป่า

เจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าช่องหล่า, หน่วยพิทักษ์ป่าหนองหอย และชุดเฝ้าระวังไฟป่าจุดที่ 11-15 เดินเท้าเข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อตัดวงจรไฟ

  • ​อุปสรรคหน้าผาสูงชัน แต่คุมวงจำกัดได้แล้ว

แม้สภาพภูมิประเทศจะเป็นอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นดงหญ้าแห้งและมีเชื้อไฟจากใบไม้สะสมหนาแน่นบนสันเขา อีกทั้งยังมีลักษณะเป็น หน้าผาสูงชัน ทำให้เข้าถึงต้นเพลิงได้ลำบาก

  • สถานการณ์ล่าสุด

“เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้แล้วบางส่วน และได้ทำแนวกันไฟล้อมรอบบริเวณแนวไฟ ทั้งในส่วนของพื้นราบด้านล่างและบนสันเขาไว้ได้ทั้งหมดแล้ว เพื่อจำกัดวงไม่ให้ขยายตัว”

  • สั่งเฝ้าระวังต่อเนื่อง ป้องกันไฟปะทุ

​แม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ทางจังหวัดยังคงไม่ไว้วางใจ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่และชุดเฝ้าระวัง ยังคงตรึงกำลังในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากกังวลว่ากระแสลมแรงอาจพัดพาไฟปะทุขึ้นมาใหม่ หรือสะเก็ดไฟอาจกระเด็นข้ามแนวกันไฟในช่วงกลางคืน ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมเข้ายับยั้งทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ที่มา : Pr Kanchanaburi ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

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