ชะอำดุ! โจ๋ 17 พร้อมเพื่อน ขี่ จยย. กระหน่ำยิง หนุ่มช่างแอร์ หมดแม็ก กลางหมู่บ้าน ปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊ก ตร.เร่งตามล่าตัวมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา เวลา 23.57 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 พ.ต.ท.สุนทร พราหมณ์สังข์ สว.(สอบสวน) สภ.ชะอำ รับแจ้งมีชายวัยรุ่นถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ จึงรายงานไปยัง พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ ทราบ แล้วรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสาน หน่วยกู้ชีพ รพ.ชะอำ ร่วมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พบ นายเทพพิทักษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่แขนขวา โดยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ นำตัวส่งรักษาที่ รพ.ชะอำ นอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. ตกอยู่เกลื่อนถนน 17 ปลอก
ส่วนผู้ก่อเหตุ ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด พบว่าเป็นชาย 2 ราย ขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน วนไปมาแล้วชักอาวุธปืนออกมายิง นายเทพพิทักษ์ จนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นได้ขี่วนมาดูอีกรอบ ก่อนที่จะหลบหนีไป
โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนสอบสวนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ชาว ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ส่วนอีกรายอยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม
เบื้องต้นทราบว่า ปมในการลงมือก่อเหตุ เนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บและคู่อริ ท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊ก มาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุในครั้งนี้
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่อยู่ระหว่างการหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดชุดสืบสวนไล่ล่า เพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถาม นายเทพพิทักษ์ฯ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถเก๋งเพิ่งกลับจากไปติดแอร์บ้านลูกค้ามา และกำลังที่ขนของเข้าบ้าน มีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขี่วนไปวนมาและชักอาวุธปืนออกมายิงตน ตนได้กระโดดหลบ แต่ไม่พ้นโดนไปที่แขนหนึ่งนัด ส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป ซึ่งตนก็เห็นหน้าไม่ชัดเจน