แม่เคาะประตูเรียกไม่ออกมา เปิดประตูเข้าไปแทบช็อก ลูกวัย22 นอนเสียชีวิตปริศนา บนกองขวดเหล้าในห้องนอน เผย 2 สาเหตุสลด ทำช็อกหมดสติ ตร.ส่งศพชันสูตร

วันที่ 23 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในห้องนอนที่บ้านหลังหนึ่ง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.พิมาย และหน่วยกู้ภัยพิมาย

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ภายในห้องนอนพบผู้เสียชีวิต นายเอ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี สภาพศพนอนหงาย ไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ นอนเสียชีวิตอยู่บนกองขวดเหล้า คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด พบเพียงขวดเหล้าจำนวนมาก กองอยู่ในห้องนอน

นอนเสียชีวิตปริศนา

แม่เคาะประตูเรียกไม่ออกมา เปิดประตูเข้าไปแทบช็อก ลูกวัย22 นอนเสียชีวิตปริศนา บนกองขวดเหล้าในห้องนอน เผย 2 สาเหตุสลด ทำช็อกหมดสติ ตร.ส่งศพชันสูตร

จากการสอบถาม แม่ของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ผู้ตายอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพัง ซึ่งมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ซื้อเหล้าขาวไปดื่ม จนกระทั่งแม่ออกมาเคาะประตูเรียก แต่ผู้ตายไม่ออกมา จึงได้เปิดประตูไปดูพบว่าลูกนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง จึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ

นอนเสียชีวิตปริศนา

ซึ่งผู้ตายเป็นคนติดเหล้า ไม่มีงานทำ มีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก คาดว่าผู้ตายน่าจะดื่มสุราจัด ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด จึงทำให้ผู้ตายช็อกหมดสติ อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลพิมาย เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดเจนต่อไป

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