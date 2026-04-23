เจ้าของร่มเตียงหาดพัทยา เผลอใส่เกียร์อาร์ ขับเก๋งหรูถอยชนแหลก พ่อเข็นลูกวัย2ขวบโดนชนเต็ม ๆ นักท่องเที่ยวบาดเจ็บระนาว 5 ราย เผยนาทีระทึก
วันที่ 23 เม.ย.2569 พ.ต.ท.สุธีรพันธ์ ทาปศรี สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 19.50 น.ของวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งชนนักท่องเที่ยว มีผู้บาดเจ็บหลายราย บริเวณหน้าร้านนวดแผนโบราณ ใกล้กับตลาดเม็กอินไทยแลนด์ ถนนพัทยาสาย 2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุพบประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนมองดูเหตุการณ์จำนวนมาก และอยู่ในอาการตื่นตกใจ ตรวจสอบพบรถเก๋ง ยี่ห้อ BMW ซีรีย์ 5 (520D) สีขาว ทะเบียน กทม. สภาพด้านท้ายได้รับความเสียหาย ประตูฝั่งคนขับเปิดอ้า โดยบานประตูบิดพับมาติดกับขอบล้อหน้า อีกทั้งตัวรถจอดคาอยู่บนทางเดินฟุตปาธ ด้านท้ายรถยังพุ่งชนร้านขายกระเป๋าเดินทาง จนทำให้กระเป๋าที่วางอยู่หน้าร้านเสียหาย
นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังมีผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้ง 5 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 3 คน แบ่งเป็นชาวสหรัฐอเมริกา อายุ 45 ปี, ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 56 ปี และลูกชาย ชาวออสเตรเลีย วัย 2 ขวบ
อีก 2 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เป็นชายชาวอินเดียทั้ง 2 คน รวมคนเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด 5 คน ซึ่งทั้งหมดถูกรถพุ่งชนอย่างรุนแรง โดยทีมแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังพบว่าบริเวณร้านนวดแผนโบราณได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยหมอนวดแผนโบราณ เล่านาทีระทึกว่า ขณะที่พนักงานกำลังนั่งอยู่หน้าร้าน จู่ ๆ รถเก๋ง ซึ่งเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ ก็ขับถอยหลังพุ่งเข้าใส่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมาจำนวนมาก
ทำให้ทุกคนในร้านต่างพากันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ เพราะตอนนั้นมีชาวต่างชาติกำลังเข็นรถเข็นลูกน้อยผ่านมาพอดี และพุ่งชนนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างจัง นอกจากนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพนักงานในร้าน โดยปกติแล้วพนักงานนวดจะลงนั่งอยู่บริเวณขอบฟุตบาธเป็นประจำ แต่วันนี้พากันขึ้นมานั่งบนขั้นบันได มิฉะนั้นคงมีพนักงานในร้านถูกรถทับจนเสียชีวิตแน่ ๆ
ด้าน นางพรรณี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี เจ้าของร่มเตียงชายหาดในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเป็นคนขับรถเก๋ง ยืนรอให้การกับตำรวจ พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ตนได้เกิดอุบัติเหตุขับรถเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ห่างจากจุดที่ขับรถถอยชนนักท่องเที่ยว 3-4 เมตร
ระหว่างที่รอประกันมาเคลียร์ ตนได้ขับรถถอยมาจอดริมถนน ซึ่งต่อตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตนเองเผลอใส่เกียร์คาไว้หรือไม่ แต่ยืนยันว่ามีการดึงเบรกมือไว้ พอประกันมาถึง ตนก็เข้าไปนั่งในรถเพื่อหาใบขับขี่
ตอนนั้นประตูรถยังเปิดอ้าอยู่ พอขึ้นไปนั่งบนรถ แค่เพียงเสี้ยวนาที รถเกิดการถอยหลังพุ่งชนนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินอยู่ จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว โดยตนยืนยันว่าไม่มีเจตนา และสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุจริง ๆ แล้วตนก็พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ขณะที่ ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบกล้องวงจรปิดร้านนวดแผนโบราณสามารถจับภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่นาทีคนขับรถเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถ โดยประตูยังไม่ทันจะปิด รถก็เกิดถอยหลังพุ่งชนนักท่องเที่ยวอย่างจัง จนมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ตำรวจแนะนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปทำการตรวจสอบ พร้อมกับสอบปากคำพยานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป