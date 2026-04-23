ไหม้ตรอกลิเก ชาวบ้านเชื่อฝีมือ 2ผัวเมียจุดไฟ เผาวอด 32 หลัง กระทบกว่า 80 ชีวิต เจ้าหน้าที่เร่งติดตามหาตัวมาสอบข้อเท็จจริง
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา บริเวณตรอกลิเก เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 2569 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนกว่า 220 หลังคาเรือน ปลูกสร้างติดกันอย่างหนาแน่น ทำให้เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังพร้อมรถน้ำกว่า 30 คัน เข้าควบคุมสถานการณ์รอบทิศ ท่ามกลางอุปสรรคจากสภาพซอยแคบและการเข้าถึงจุดต้นเพลิงที่ยากลำบาก
ส่งผลให้การดับไฟเป็นไปอย่างทุลักทุเล ชาวบ้านต่างต้องเร่งอพยพและขนย้ายทรัพย์สินอย่างโกลาหล ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลัง และมีการจัดตั้งที่พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 23 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอีกครั้ง พบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนพากันมาเก็บของตามบ้านที่ไหม้ไฟ และจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยมีชาวบ้านบางส่วนออกมาพูดต่อๆกันว่า สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ชุมชนครั้งนี้เกิดจากผัวเมียที่อยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งมีอาชีพเก็บของเก่า และมีการจุดไฟเผาอะไรบางอย่างในบ้านจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และลุกลามกระจายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว
ด้าน นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์ กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากปากชาวบ้านยืนยันได้รับข้อมูลมาจากชาวบ้านเช่นกัน และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างติดตามหาตัวสองสามีภรรยาที่มาเช่าบ้านอยู่มาสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนและขณะนี้ตำรวจก็เร่งเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะนี้พบว่ามีบ้านถูกไฟไหม้ไปทั้งหมด 32 หลังคาเรือน มีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ได้รับผลกระทบมากกว่า 80 ราย ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มีการขอใช้ศาลาภายในวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ที่อยู่ใกล้กัน ตั้งจุดเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวบ้าน พร้อมกับเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ พร้อมกับจุดรับแจ้งความสำหรับชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้บ้าน
ขณะเดียวกัน ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสถานที่พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน และขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในระหว่างเร่งสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็พักอาศัยในศูนย์พักพิงที่ทางเทศบาลนครนครสวรรค์จัดไว้