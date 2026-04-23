ลูกชาย เชื่อปมนี้ทำ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เครียดหนัก วอนกลับวัด หากเหนื่อยให้สึก ด้าน “ชัช ตลาดไท” ตั้งรางวัล 30,000 บาท ใครพาไปสู่การพบตัว
วันที่ 23 เม.ย.2569 นายทศพร คล้ายจินดา อายุ 30 ปี ลูกชายของท่านเจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินทางมาที่วัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาสอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์ คณะกรรมการวัด ติดตามความคืบหน้าของการหายตัวไปของหลวงพ่อ
นายทศพร กล่าวว่า ติดตามข่าวมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันที่หลวงพ่อขาดการติดต่อไป ครั้งสุดท้าย ที่ได้คุยกัน ตนได้มาหาหลวงพ่อที่วัดเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา มากราบท่านมาหามาเยี่ยมปกติท่านมักจะโทรชวนให้มาที่วัดบ่อย ๆ ช่วงวันหยุด แต่ตนทำงานทุกวันไม่สะดวกที่จะมา แต่จะคุยกันเป็นประจำ มีการโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทุกวัน ไม่เคยบ่นหรือพูดถึงเรื่องปัญหาอะไรให้ฟัง
นับแต่วันที่หลวงพ่อหายไป ตนทราบข่าวเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ทางวัดโทรไปแจ้งและสอบถามว่า หลวงพ่อติดต่อมาบ้างหรือไม่ ซึ่งหลวพ่อไม่ได้ติดต่อกับตนเลย หลังจากหายตัวไปตนทำได้แค่เพียงติดตามจากข่าวและสอบถาม ต้องทำงานทุกวันไม่สามารถลางานได้ ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปติดตามตามสถานที่ต่าง ๆ
จนล่าสุดเมื่อคืนนี้เห็นภาพวงจรปิดที่หลวงพ่อเดินตามถนนในพื้นที่ของ จ.ตาก วันนี้จึงเดินทางมาที่วัดติดตามความคืบหน้า ส่วนตัวเชื่อว่าหลวงพ่อน่าจะมีปัญหาหรือความเครียดในเรื่องของการบริหารจัดการบัญชีเงินของวัด เพราะทุกวันนี้มีกฎระเบียบออกมาใหม่ จึงปรับตัวไม่ทัน ไม่สะดวกในการที่จะจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบที่มีการออกมาใหม่
หากหลวงพ่อดูข่าวอยู่ อยากจะบอกว่า มีปัญหาอะไรก็ขอให้กลับมา ถ้าไม่อยากอยู่ในทางธรรมแล้วก็ให้กลับมาสึกเพื่อกลับมาใช้ชีวิตทางโลกปกติ เพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว
ด้าน นายชัชชัย กิตติชัย หรือ ชัช ตลาดไท นักธุรกิจตลาดนัดและจิตอาสากู้ภัย เปิดเผยว่า ติดตามข่าวการหายตัวไปของเจ้าอาวาสวัดสนามไชยมาโดยตลอด เพราะเคยมาทำงานและปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยต่าง ๆ ที่วัด มีความคุ้นเคยกับท่านเจ้าอาวาส รวมถึงตนประกอบธุรกิจตลาดนัดซึ่งอยู่ใกล้กับวัดด้วย จึงมีความเป็นห่วงหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างมาก
ส่วนตัวได้ประสานกลุ่มจิตอาสา กลุ่มกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดตาก-พิษณุโลก หรือจังหวัดภาคเหนือ ให้ช่วยกันสืบหาข้อมูลและติดตามหาท่านเจ้าอาวาส ทั้งนี้ ตนขอมอบเงินสดจำนวน 30,000 บาทให้กับใครที่สามารถให้ข้อมูลและนำพาไปสู่การพบตัวท่านเจ้าอาวาสได้