ปมพบศพสาววัย31 เสียชีวิตคาม่านรูด ตร.พบผู้ต้องสงสัย เซียนสนุ๊กดัง จ่อออกหมายจับ ผลชันสูตรเบื้องต้นพบ ผู้เสียชีวิตโดนหมอนกดหน้าจนขาดอากาศหายใจ
วันที่ 23 เม.ย.2569 กรณีพบศพ น.ส.กิมหยง อายุ 31 ปี นอนเสียชีวิตเปลือยท่อนบนในห้องพักโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ที่เกิดเหตุโทรศัพท์ไปตกอยู่ในห้องน้ำ ส่วนสภาพศพทางแพทย์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพบเยื่อบุช่องปากและแขนพกช้ำเหมือนถูกทำร้าย เหตุเกิดเมื่อเวลา 21.00 น. วานนี้
ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนทราบตัวผู้ต้องสงสัย เป็นแฟนของ น.ส.กิมหยง ทราบชื่อคือนายวิทวัส หรือ “เซียนกล้วย” อายุ 50 ปี เป็นเซียนสนุ๊กเกอร์ชื่อดังคนหนึ่งในบรรดานักสนุ๊กเกอร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่ พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งออกสืบสวนรวบรวมหลักฐานในเบื้องต้น ตรวจกล้องวงจรปิดในโรงแรมดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อให้พนักงานสอบสวนยื่นศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย
โดยหลักฐานจากกล้องวงจรปิด พบนายวิทวัส หรือ เซียนกล้วย ได้ขับขี่รถจยย.โดยมี น.ส.กิมหยง นั่งซ้อนท้าย เข้ามาเปิดห้องพักที่โรงแรมม่านรูด ในเวลา 11.55 น.ของวานนี้ หลังจากนั้นพนักงานไปเปิดห้องให้ จนกระทั่งเวลา 20.56 น.วันเดียวกัน นายวิทวัส หรือเซียนกล้วย ได้ขี่รถ จยย.มาบอกพนักงานว่า น.ส.กิมหยง เป็นลมก่อนขี่รถจยย.หลบหนีไปทันที เมื่อพนักงานไปตรวจสอบพบร่างน.ส.กิมหยงนอนแน่นิ่งอยู่จึงรีบแจ้งทีมกู้ชีพมาช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 4-6 ชม.
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ แต่ได้ส่งศพ น.ส.กิมหยง ให้แพทย์ทำการผ่าชันสูตรโดยละเอียด ส่วนการชันสูตรเบื้องต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระบุว่า น.ส.กิมหยง เสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศหายใจ หรือถูกกระทำให้ถึงแก่ความตาย
โดยมีลักษณะประทุษกรรมคือการใช้หมอนกดใบหน้าจนขาดอากาศหายใจเป็นเหตุให้เสียชีวิต ส่วนทางด้านผู้ต้องหานั้นขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตาม ขณะที่มีหลายคนระบุว่า น.ส.กิมหยง เป็นชาวลาวนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
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