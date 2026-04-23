มือยิงช่างแอร์หมดแม็กมอบตัว ญาติพาเข้าพบตำรวจ พบเป็นเพียงเยาวชนอายุ 15-16 ปี สารภาพถูกข่มขู่จนกลัว จึงชิงลงมือก่อเหตุ ก่อนนำปืนทิ้งทะเล

จากกรณีนายเทพพิทักษ์ อายุ 32 ปี ช่างแอร์ ชาวอำเภอชะอำ ถูกวัยรุ่น 2 คนขี่รถจักรยานยนต์ประกบก่อนชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงกว่า 17 นัด ได้รับบาดเจ็บที่แขน บริเวณหน้าบ้านภายในหมู่บ้าน ชุมชนบางควาย เขตเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา

ล่าสุดช่วงสายวันที่ 23 เม.ย.2569 ญาติๆของ นายเอและนายบี ผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คน ได้นำเยาวชนชายคือนายเอ อายุ 15 ปี ชาวอำเภอชะอำ และ นายบี อายุ16 ปี ชาวอำเภอชะอำ ผู้ที่ลงมือก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายเทพพิทักษ์ได้รับบาดเจ็บ เข้ามอบตัวต่อ พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน 1 คัน

โดยนายเอผู้ก่อเหตุ ที่เป็นเยาวชนชายอายุ 15 ปี ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบงค์กัน ดัดแปลงใส่กระสุนขนาด 9 มม.ไม่มีทะเบียน ก่อเหตุยิงนายเทพพิทักษ์ ก่อนรับสารภาพว่า โกรธเคืองนายพิทักษ์เนื่องจากว่าถูกนายพิทักษ์ พูดจาข่มขู่ และ ต่อว่าหลายครั้ง จึงเกิดความกลัว จึงตัดสินใจไปก่อเหตุดังกล่าว

หลังก่อเหตุเสร็จได้นำอาวุธปืน ไทยประดิษฐ์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปโยนทิ้งน้ำ ที่บริเวณหาดสุขเสมอภายในชุมชนบ่อพุทรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ก่อนหลบหนีไป เบื้องต้นได้ประสานทีมสหวิชาชีพเข้าสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทั้ง 2 รายต่อไป

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