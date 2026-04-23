ผู้ว่าฯ เลย แจงปลาน้ำโขง ตุ่มขึ้นตามตัว เป็นพยาธิใบไม้ ยันกินได้ไม่อันตราย เผยไม่พบสารหนูในสัตว์น้ำ จ.เลย หลังสุ่มตรวจปลาแข้ 4 ตัว

วันที่ 23 เม.ย. 2569 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชี้แจงจากกรณีตามที่มีข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. พบปลาแข้ที่มีลักษณะผิดปกติ มีตุ่มพองตามลำตัว ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เช่นเดียวกับการพบปลาแข้ มีลักษณะเหมือนที่พบในพื้นที่ จ.เชียงราย ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น้ำ รวมถึงประเด็นการปนเปื้อนของสารพิษ

นายชัยพจน์ เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดเลย กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากพื้นที่แม่น้ำโขง ในเขต อ.เชียงคานและอ.ปากชม รวมถึงจากตลาดชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ บริเวณสกายวอล์ค ต.ปากตม และตลาดสดปากชม เพื่อนำส่งตรวจหาสารหนูในเนื้อสัตว์น้ำเป็นประจำทุกไตรมาส (พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม) ซึ่งการเก็บตัวอย่างครั้งถัดไปกำหนดในเดือนพฤษภาคม

ผลการตรวจสอบกรณีปลาแข้ที่มีตุ่มตามลำตัว จากข้อมูลของกรมประมง และ ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พบตรงกันว่า ตุ่มดังกล่าวเป็น “ถุงของพยาธิใบไม้” ในกลุ่ม Digenea ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

ผู้ว่าฯ เลย แจงปลาน้ำโขง ตุ่มขึ้นตามตัว เป็นพยาธิใบไม้ ยันกินได้ไม่อันตราย

สำหรับผลการตรวจสารหนูในสัตว์น้ำจากพื้นที่ จ.เลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้เก็บตัวอย่างปลาแข้ จำนวน 4 ตัว โดยการรับซื้อจากชาวประมงและตลาดชุมชนในพื้นที่ อ.เชียงคาน และอ.ปากชม ตัวอย่างปลาที่ได้ มีลักษณะภายนอกปกติ ไม่มีตุ่มตามลำตัว และได้ส่งตรวจที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) สาขาขอนแก่น ผลการตรวจไม่พบสารหนูในเนื้อสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ หากชาวประมงในพื้นที่ อ.เชียงคาน และอ.ปากชม พบปลาที่มีลักษณะผิดปกติ (มีตุ่มตามลำตัว) จากแม่น้ำโขง สำนักงานประมงจังหวัดเลยขอความร่วมมือในการแจ้ง เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สารปนเปื้อน โดยสามารถติดต่อได้ ที่ ประมงจังหวัดเลย ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : มติชน

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