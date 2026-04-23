ผู้ว่าฯ เลย แจงปลาน้ำโขง ตุ่มขึ้นตามตัว เป็นพยาธิใบไม้ ยันกินได้ไม่อันตราย เผยไม่พบสารหนูในสัตว์น้ำ จ.เลย หลังสุ่มตรวจปลาแข้ 4 ตัว
วันที่ 23 เม.ย. 2569 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชี้แจงจากกรณีตามที่มีข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. พบปลาแข้ที่มีลักษณะผิดปกติ มีตุ่มพองตามลำตัว ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เช่นเดียวกับการพบปลาแข้ มีลักษณะเหมือนที่พบในพื้นที่ จ.เชียงราย ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น้ำ รวมถึงประเด็นการปนเปื้อนของสารพิษ
นายชัยพจน์ เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดเลย กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากพื้นที่แม่น้ำโขง ในเขต อ.เชียงคานและอ.ปากชม รวมถึงจากตลาดชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ บริเวณสกายวอล์ค ต.ปากตม และตลาดสดปากชม เพื่อนำส่งตรวจหาสารหนูในเนื้อสัตว์น้ำเป็นประจำทุกไตรมาส (พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม) ซึ่งการเก็บตัวอย่างครั้งถัดไปกำหนดในเดือนพฤษภาคม
ผลการตรวจสอบกรณีปลาแข้ที่มีตุ่มตามลำตัว จากข้อมูลของกรมประมง และ ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พบตรงกันว่า ตุ่มดังกล่าวเป็น “ถุงของพยาธิใบไม้” ในกลุ่ม Digenea ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทาน
สำหรับผลการตรวจสารหนูในสัตว์น้ำจากพื้นที่ จ.เลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้เก็บตัวอย่างปลาแข้ จำนวน 4 ตัว โดยการรับซื้อจากชาวประมงและตลาดชุมชนในพื้นที่ อ.เชียงคาน และอ.ปากชม ตัวอย่างปลาที่ได้ มีลักษณะภายนอกปกติ ไม่มีตุ่มตามลำตัว และได้ส่งตรวจที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) สาขาขอนแก่น ผลการตรวจไม่พบสารหนูในเนื้อสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ หากชาวประมงในพื้นที่ อ.เชียงคาน และอ.ปากชม พบปลาที่มีลักษณะผิดปกติ (มีตุ่มตามลำตัว) จากแม่น้ำโขง สำนักงานประมงจังหวัดเลยขอความร่วมมือในการแจ้ง เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สารปนเปื้อน โดยสามารถติดต่อได้ ที่ ประมงจังหวัดเลย ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : มติชน